Google открыла доступ украинским пользователям к Veo 3, своей новейшей ИИ-модели для создания видео со звуком. Об этом говорится в сообщении компании от 3 июля.

Подробности

Пользователи с подпиской Google AI Pro могут получить доступ к Veo 3 через веб-версию или приложение Gemini.

Компания отмечает важность прозрачности контента: все видео, созданные Veo 3 в Gemini, будут иметь видимый водяной знак.

Google интегрирует в ИИ-контент технологию SynthID – цифровой водяной знак для идентификации происхождения видео. Для первых тестировщиков уже доступен SynthID Detector, а скоро его смогут использовать все желающие.

Контекст

Google запустил свою первую модель для создания видео – Veo – в мае 2024 года на конференции Google I/O. Она позволяла создавать видео в формате 1080p продолжительностью более минуты по текстовому запросу. Модель умела воспроизводить сложные сцены, реалистичные движения и кинематографические переходы.

В декабре 2024 года компания обновила ее до Veo 2, которая уже поддерживала создание видео в формате 4K и лучше моделировала физические движения объектов, в частности поведение тел в движении и освещение. В апреле 2025 года эта версия стала доступна через приложение Gemini для ограниченного круга пользователей.

В мае Google представил Veo 3 – мощную версию, способную не только создавать 4K-видео, но и синхронизированно добавлять аудио: музыку, голос или звуковые эффекты. Эта модель была интегрирована в платформы Gemini (Pro/Ultra) и Google Cloud Vertex AI. Для предотвращения злоупотреблений компания ввела цифровые водяные знаки – как скрытые (через технологию SynthID), так и видимые.

В июне журналисты CNBC обнаружили, что компания использовала видео с YouTube для тренировки моделей Veo и Gemini без прямого согласия авторов и без возможности отказаться. Хотя Google утверждает, что действует в рамках условий использования YouTube, критики считают это нарушением авторских прав и прозрачности.