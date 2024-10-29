Более 1000 компаний готовы присоединиться к market by mono – Гороховский

Более 1000 компаний изъявили желание присоединиться к маркетплейсу market by mono, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, пишет «Интерфакс-Украина» . По его словам, более 60% покупателей на маркетплейсе оформляют оплату товаров частями.

Ключевые факты

«Это так называемая 3P-модель, когда у нас нет своих складов, этот опыт мы получаем от партнеров. В настоящее время более 1000 партнеров стоят в очереди на подключение к маркетплейсу. Это место, где можно продавать, чтобы тебя увидела большая аудитория», – объяснил он.

Он отметил, что в вопросах клиентского опыта маркетплейс договорился с партнерами, представленными на площадке, об ожиданиях в этой сфере. По его словам, проблемные ситуации будут разрешаться в пользу клиента.

«Более 60% покупателей делят оплату на части. Мы сделали это удобным и выгодным клиенту и хотим сделать это стандартом для больших покупок», – сказал Гороховский.

Контекст

21 октября начал работу маркетплейс market by mono на базе мобильного приложения monobank. За первые три дня работы сервиса его посетило более 1 млн клиентов, реализовано товаров на 56,8 млн грн.

Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

28 000 заказов, выручка – 19,2 млн грн, средний чек – 684 грн – таков результат первого дня работы нового продукта, написал в Telegram 22 октября совладелец monobank Олег Гороховский.