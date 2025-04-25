Гороховський і Рогальський збільшили свої частки в компанії-розробнику monobank

Антимонопольний комітет України 24 квітня дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ «Фінтех Бенд», яке розробляє та забезпечує технологічну підтримку monobank. Про це йдеться у повідомленні АМКУ, пише «Економічна правда» з посиланням на слова Гороховського.

Деталі

Співзасновник monobank Олег Гороховський у коментарі ЕП пояснив, що він разом із Михайлом Рогальським збільшили свої частки в «Фінтех Бенді» через Crestline Limited. Суму угоди не розкривають, але уточнюють, що її було узгоджено зі всіма сторонами.

Гороховський пояснив, що зміни в складі акціонерів відповідають стратегії розвитку компанії. Залучення кіпрських компаній Crestline та Nisets є стандартною практикою для спрощення корпоративного управління.

«Ми продовжуємо працювати в звичайному режимі, зосереджуючись на розвитку monobank, екосистеми «Моно» та інноваціях у fintech і e-commerce», – заявив Гороховський.

Гороховський і Рогальський є ключовими власниками компанії, за даними YouControl. Вони володіють частками по 31,96% напряму та ще по 5,24% через посередників. Євгенія Кривенко та кіпрська Nisets Limited мають по 14%, а Дар’я Букрєєва – 8%.

Crestline Limited також має 2,784% у ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ Процесинг» із Дніпра, де 93,351% належить «Фінтех Бенд». Гороховський, Рогальський і Кривенко є міноритарними власниками з частками по 1,082%, а Букрєєва – 0,618%.

Обидві компанії зареєстровані як податкові резиденти України та сплачують податки в Україні, що підтверджують реєстри.

Контекст

monobank – перший в Україні мобільний банк без фізичних відділень, який працює під ліцензією АТ «Універсал Банк». Заснований 22 листопада 2017 року колишніми топменеджерами ПриватБанку Олегом Гороховським, Дмитром Дубілетом та Михайлом Рогальським через компанію Fintech Band, monobank швидко здобув популярність завдяки інноваційному підходу до банківських послуг.

Влітку 2024 року банк увійшов до списку 250 найкращих фінтех-компаній світу за версією CNBC. Банк став єдиною фінтех-компанією з України у цьому списку.

Станом на 1 березня 2025 року активи АТ «Універсал Банк» становили 148,9 млрд грн, зобов’язання – 132,02 млрд грн, капітал – 16,9 млрд грн, прибуток – 1,5 млрд грн.