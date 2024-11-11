monobank начал выпускать корм для кошек

Ключевые факты

«Этот день настал! monobank сделал свой собственный корм для кошек!» – написал Гороховский.

Корм представлен в сети «Аврора» в двух вкусах: рыба и мясо.

Упаковка кошачьего корма стоит 14 грн, из которых 1 грн донатится в фонд зоозащитной организации UAnimals.

Контекст

21 октября mono запустил свой маркетплейс на базе мобильного приложения monobank. За первые три дня работы сервиса его посетило более 1 млн клиентов, реализовано товаров на 56,8 млн грн. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

28 000 заказов, выручка – 19,2 млн грн, средний чек – 684 грн – таков результат первого дня работы нового продукта, написал в Telegram 22 октября совладелец monobank Олег Гороховский.