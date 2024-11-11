Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

monobank начал выпускать корм для кошек

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

monobank начал выпускать собственный корм для кошек, сообщил соучредитель мобильного банка Олег Гороховский. Продукция доступна в сети мультимаркетов «Аврора».

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключевые факты

  • «Этот день настал! monobank сделал свой собственный корм для кошек!» – написал Гороховский.
  • Корм представлен в сети «Аврора» в двух вкусах: рыба и мясо.
  • Упаковка кошачьего корма стоит 14 грн, из которых 1 грн донатится в фонд зоозащитной организации UAnimals.

Контекст

21 октября mono запустил свой маркетплейс на базе мобильного приложения monobank. За первые три дня работы сервиса его посетило более 1 млн клиентов, реализовано товаров на 56,8 млн грн. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

28 000 заказов, выручка – 19,2 млн грн, средний чек – 684 грн – таков результат первого дня работы нового продукта, написал в Telegram 22 октября совладелец monobank Олег Гороховский.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине