Детали

В каких именно регионах задействованы графики аварийных отключений, компания не уточнила.

«Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», – говорится в сообщении «Укрэнерго».

По данным операторов распределения электроэнергии, по состоянию на данный момент аварийные графики активированы, в частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Контекст

С начала октября Россия возобновила масштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация наблюдается на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.

Оба региона постоянно страдают из-за регулярных обстрелов, что приводит к непредсказуемым и длительным аварийным отключениям. В то же время на других территориях страны действуют графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Какие еще области находятся в зоне риска – читайте в материале Forbes Ukraine.