В нескольких регионах Украины 8 декабря введены аварийные отключения электроэнергии из-за предыдущих массированных атак России, сообщила НЭК «Укрэнерго».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- В каких именно регионах задействованы графики аварийных отключений, компания не уточнила.
- «Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», – говорится в сообщении «Укрэнерго».
- По данным операторов распределения электроэнергии, по состоянию на данный момент аварийные графики активированы, в частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
Контекст
С начала октября Россия возобновила масштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация наблюдается на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.
Оба региона постоянно страдают из-за регулярных обстрелов, что приводит к непредсказуемым и длительным аварийным отключениям. В то же время на других территориях страны действуют графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Какие еще области находятся в зоне риска – читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.