В Украине в ноябре 2025 года суммарный импорт дизтоплива, бензина и автогаза достиг 946 000 т – рекордного показателя за последние 16 месяцев. Рост объемов связывают с повышенным потреблением топлива генераторами из-за дефицита электроэнергии и восстановлением поставок из румынских портов, говорится в аналитическом выпуске «НефтеРынка» Daily fuels&LPG.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- Поставки в ноябре 2025 года почти повторили рекордные объемы августа 2024-го перед повышением акциза с 1 сентября и декабря 2022 года перед европейскими санкциями на российское топливо.
- Импорт ДТ в ноябре стал рекордным с начала войны – 700 000 т, или 23 300 т/сутки.
- По оценке «НефтеРынка», рост произошел на фоне увеличения потребления ДТ, бензина и сжиженного газа генераторами электроэнергии для покрытия дефицита, который возник в результате обстрелов Россией энергетической инфраструктуры.
- Кроме того, в ноябре были возобновлены поставки топлива из румынских портов, которые в октябре были под ограничением, что способствовало дополнительным объемам.
Контекст
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около трети потребления и значительно большую часть генерации электроэнергии, заявил 18 ноября глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Осенью 2025 года Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, используя массированные удары дронами и баллистическими ракетами почти каждые 10 дней.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.