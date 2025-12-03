Forbes Digital підписка
В Украине в ноябре рекордно вырос импорт топлива, одна из причин – отключения света

В Украине в ноябре 2025 года суммарный импорт дизтоплива, бензина и автогаза достиг 946 000 т – рекордного показателя за последние 16 месяцев. Рост объемов связывают с повышенным потреблением топлива генераторами из-за дефицита электроэнергии и восстановлением поставок из румынских портов, говорится в аналитическом выпуске «НефтеРынка» Daily fuels&LPG.

  • Поставки в ноябре 2025 года почти повторили рекордные объемы августа 2024-го перед повышением акциза с 1 сентября и декабря 2022 года перед европейскими санкциями на российское топливо.
  • Импорт ДТ в ноябре стал рекордным с начала войны – 700 000 т, или 23 300 т/сутки.
  • По оценке «НефтеРынка», рост произошел на фоне увеличения потребления ДТ, бензина и сжиженного газа генераторами электроэнергии для покрытия дефицита, который возник в результате обстрелов Россией энергетической инфраструктуры.
  • Кроме того, в ноябре были возобновлены поставки топлива из румынских портов, которые в октябре были под ограничением, что способствовало дополнительным объемам.

Контекст

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около трети потребления и значительно большую часть генерации электроэнергии, заявил 18 ноября глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Осенью 2025 года Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, используя массированные удары дронами и баллистическими ракетами почти каждые 10 дней.

