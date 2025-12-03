В Украине в ноябре 2025 года суммарный импорт дизтоплива, бензина и автогаза достиг 946 000 т – рекордного показателя за последние 16 месяцев. Рост объемов связывают с повышенным потреблением топлива генераторами из-за дефицита электроэнергии и восстановлением поставок из румынских портов, говорится в аналитическом выпуске «НефтеРынка» Daily fuels&LPG.