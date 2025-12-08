Підписка від 49 грн
Графіки не діють. В Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії

Юрій Тарасовський
Юрій Тарасовський
У кількох регіонах України 8 грудня запроваджені аварійні відключення електроенергії через попередні масовані атаки Росії, повідомила НЕК «Укренерго».

  • У яких саме регіонах задіяно графіки аварійних відключень, компанія не уточнила. 
  • «Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовано аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні «Укренерго».
  • За даними операторів розподілу електроенергії, станом на цей час аварійні графіки активовані, зокрема, у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація спостерігається на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони постійно страждають через регулярні обстріли, що призводить до непередбачуваних і тривалих аварійних відключень. Водночас на інших територіях країни діють графіки погодинних відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів. Які ще області перебувають у зоні ризику – читайте в матеріалі Forbes Ukraine

