Деталі

У яких саме регіонах задіяно графіки аварійних відключень, компанія не уточнила.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовано аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

За даними операторів розподілу електроенергії, станом на цей час аварійні графіки активовані, зокрема, у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація спостерігається на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони постійно страждають через регулярні обстріли, що призводить до непередбачуваних і тривалих аварійних відключень. Водночас на інших територіях країни діють графіки погодинних відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів. Які ще області перебувають у зоні ризику – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.