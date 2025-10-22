НЭК «Укрэнерго» ввела 22 октября графики почасовых отключений (ГПО) электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом в соцсетях сообщили ДТЭК и облэнерго.
Подробности
- В Днепропетровской и Киевской областях графики будут действовать с 13:00 до конца суток, заявили в ДТЭК.
- В Запорожской области графики будут применяться с 15:30, одновременно две очереди.
- В Полтавской области графики будут действовать с 18:30 до 23:59, объем – 1,5 очереди.
- В Сумской области графики начнутся в 16:30, охватывают две очереди.
- В Житомирской области графики введены для четырех очередей с 12:30 до 20:30.
- В Черкасской области графики действовали с 13:30 до 15:30, охватывают одну очередь.
- В Кировоградской области графики будут применяться для Кропивницкого и Александрийского районов до конца суток, охватывают две очереди.
- В «Укрэнерго» уточнили, что с 16:00 во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, будут введены графики почасовых отключений. Объем применения ГПО – до трех очередей одновременно.
- С 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в «Укрэнерго».
Контекст
Ограничение введено для населения вместо аварийных отключений. Ранее графики почасовых отключений применялись только в Черниговской области, а после массированных атак РФ на энергосистему 10 октября отключения касались преимущественно промышленности.
В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области россияне атаковали Измаил, нанеся повреждения энергетическим и портовым объектам. Для атаки РФ использовала 405 ударных беспилотников, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробаллистических и четыре управляемых авиационных ракет. По предварительной информации Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей.
