НЕК «Укренерго» ввела 22 жовтня графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. Про це у соцмережах повідомили ДТЕК та обленерго.

Деталі

У Дніпропетровській та Київській областях графіки діятимуть із 13:00 і до кінця доби, заявили в ДТЕК.

У Запорізькій області графіки застосовуватимуться з 15:30, одночасно дві черги.

На Полтавщині графіки діятимуть з 18:30 до 23:59, обсяг – 1,5 черги.

У Сумській області графіки розпочнуться о 16:30, охоплюють дві черги.

У Житомирській області графіки введено для чотирьох черг із 12:30 до 20:30.

На Черкащині графіки діяли із 13:30 до 15:30, охоплюють одну чергу.

У Кіровоградській області графіки застосовуватимуться для Кропивницького та Олександрійського районів до кінця доби, охоплюють дві черги.

В «Укренерго» уточнили, що з 16:00 у всіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, будуть запроваджені графіки погодинних відключень. Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.

З 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів, додали в «Укренерго».

Контекст

Обмеження запроваджено для населення замість аварійних відключень. Раніше графіки погодинних відключень застосовувалися лише у Чернігівській області, а після масованих атак РФ на енергосистему 10 жовтня відключення стосувалися переважно промисловості.

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області росіяни атакували Ізмаїл, завдавши пошкоджень енергетичним та портовим об’єктам. Для атаки РФ використала 405 ударних безпілотників, 11 балістичних, девʼять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередньою інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або придушила 349 повітряних цілей.