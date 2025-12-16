Forbes Digital підписка
Группа IT-компаний Fractal приобрела долю видеопродакшн-студии Location

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Гибридная венчурная студия Tonti Laguna Group, входящая в IT-экосистему Fractal, приобрела долю видеопродакшн-студии Location. Компания стала 30-м бизнесом в группе Fractal. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Детали

  • Location – видеопродакшн полного цикла, который имеет креативную студию в Киеве с 12 съемочными зонами. Компания ежемесячно выпускает более 100 видео – интервью, подкасты, тревел-проекты, а также короткие видео для соцсетей.
  • «Мы продолжаем достраивать экосистему Fractal – теперь мы можем для компаний группы и для их клиентов делать контент для YouTube, что будет привлекать для них еще больше клиентов», – цитируется основатель и CEO Fractal Артем Бородатюк.
  • Финансовые детали сделки не разглашаются.
  • Среди проектов студии – « Секретный ингредиент» (МХП), «Баланс Белого», «Поиск Баланса», «Ежевичное мороженое». В портфолио команды – документальные работы с блогерами: Ramina в Афганистане и Дмитрием Варваруком в прифронтовом Часовом Яру.
  • Операционное управление Location останется за совладельцем компании Олегом Решетняком. Он будет работать в партнерстве с CEO Tonti Laguna Group Елизаветой Чередниченко.

Контекст

Fractal (ранее Netpeak Group) объединяет 30 компаний. Среди них маркетинговое агентство Inweb, онлайн-университет Choice 31, стартап-студия Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один из самых успешных бизнесов группы – стартап-студия приложений KissMyApps.

Продуктами пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр», доска объявлений OLX и тому подобное. Компания также оказалась среди лидеров по найму – с марта 2023-го команда выросла более чем на 17%. Выручка группы в 2024 году – около $85 млн, по подсчетам Forbes.

