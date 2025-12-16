Гібридна венчурна студія Tonti Laguna Group, що входить до IT-екосистеми Fractal, придбала частку відеопродакшн-студії Location. Компанія стала 30-м бізнесом у групі Fractal. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
- Location – відеопродакшн повного циклу, який має креативну студію у Києві з 12 знімальними зонами. Компанія щомісяця випускає понад 100 відео – інтерв’ю, подкасти, тревел-проєкти, а також короткі відео для соцмереж.
- «Ми продовжуємо добудовувати екосистему Fractal – тепер ми можемо для компаній групи і для їхніх клієнтів робити контент для YouTube, що буде приводити їм ще більше клієнтів», – цитується засновник і CEO Fractal Артем Бородатюк.
- Фінансові деталі угоди не розголошують.
- Серед проєктів студії – «Секретний інгредієнт» (МХП), «Баланс Білого», «Пошук Балансу», «Ожинове морозиво». У портфоліо команди – документальні роботи з блогерами: Ramina в Афганістані та Дмитром Варваруком у прифронтовому Часовому Ярі.
- Операційне управління Location залишиться за співвласником компанії Олегом Решетняком. Він працюватиме у партнерстві з CEO Tonti Laguna Group Єлизаветою Чередниченко.
Контекст
Fractal (раніше Netpeak Group) об’єднує 30 компаній. Серед них маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один із найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps.
Продуктами користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр», дошка оголошень OLX тощо. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг групи у 2024 році – близько $85 млн, за підрахунками Forbes.
