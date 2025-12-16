Підписка від 49 грн
Група IT-компаній Fractal придбала частку відеопродакшн-студії Location

Альона Сідєльнікова
Гібридна венчурна студія Tonti Laguna Group, що входить до IT-екосистеми Fractal, придбала частку відеопродакшн-студії Location. Компанія стала 30-м бізнесом у групі Fractal. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

  • Location – відеопродакшн повного циклу, який має креативну студію у Києві з 12 знімальними зонами. Компанія щомісяця випускає понад 100 відео – інтерв’ю, подкасти, тревел-проєкти, а також короткі відео для соцмереж.
  • «Ми продовжуємо добудовувати екосистему Fractal – тепер ми можемо для компаній групи і для їхніх клієнтів робити контент для YouTube, що буде приводити їм ще більше клієнтів», – цитується засновник і CEO Fractal Артем Бородатюк.
  • Фінансові деталі угоди не розголошують. 
  • Серед проєктів студії – «Секретний інгредієнт» (МХП), «Баланс Білого», «Пошук Балансу», «Ожинове морозиво». У портфоліо команди – документальні роботи з блогерами: Ramina в Афганістані та Дмитром Варваруком у прифронтовому Часовому Ярі.
  • Операційне управління Location залишиться за співвласником компанії Олегом Решетняком. Він працюватиме у партнерстві з CEO Tonti Laguna Group Єлизаветою Чередниченко.

Контекст

Fractal (раніше Netpeak Group) об’єднує 30 компаній. Серед них маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один із найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps. 

Продуктами користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр», дошка оголошень OLX тощо. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг групи у 2024 році – близько $85 млн, за підрахунками Forbes. 

