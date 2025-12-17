Группа энергетических компаний, работающих под брендом Yasno, разработала систему энергоменеджмента (EMS) Power и внедряет ее для клиентов, имеющих собственную генерацию. Об этом CEO Yasno Сергей Коваленко рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

Детали

Разработкой занимается внутренняя IT-команда Yasno. К проекту привлечены также международные эксперты, которые ранее внедряли подобные системы, сообщил Сергей Коваленко.

На конец 2025-го группа привлекла около 65 клиентов и ожидает увеличения клиентской базы в несколько раз в последующие годы. «Это будет галопирующий рост в 3–4 раза ежегодно», – прогнозирует Коваленко.

EMS-система Yasno Power рассчитана на клиентов Yasno, которые уже имеют собственную генерацию. Она анализирует информацию о потреблении клиента, ценовую конъюнктуру на украинском рынке и обеспечивает управление системами. «Система предлагает алгоритм поведения. Дает команды «батарейкам» выключиться либо отдать в сеть или на потребление», – говорит CEO Yasno.

По его словам, следующий шаг – объединение крупных клиентов в виртуальные фермы и зарабатывание денег для клиента благодаря этой системе.

Компания заявляет, что инвестиции в построение системы энергонезависимости на основе Yasno Power возвращаются менее чем за два года. «Для одного из клиентов установили «батарейку». Каждый месяц мы снижаем ему чек где-то на €1500 в результате этих почасовых команд», – отметил CEO Yasno.

Коваленко отметил, что сейчас это незначительная доля чека клиента, но эффект ощутим даже при использовании одной «батарейки» на 200 кВт.

Контекст

Главная стратегия группы – инвестирование в Yasno Power и развитие этого решения. Кроме Yasno Power, Yasno разрабатывает ряд мобильных решений – приложение, запущенное в феврале 2024-го, сайт, личный кабинет потребителя и боты поддержки в мессенджерах.

«Стратегическая цель – zero touch. Все, что человек хочет сделать с нами как компанией, можно сделать онлайн», – говорит Коваленко. Главный вызов – уменьшить участие человека на всех этапах работы за исключением разработки решений и контроля, добавляет он.

Разработкой решений занимается внутренняя команда. «В зависимости от задачи, привлекаем подрядчиков из группы. В случае с Yasno Power – иностранных подрядчиков с большим опытом», – говорит Коваленко.

Yasno – бренд, под которым с 2019-го объединились энергосбыты группы ДТЭК Рината Ахметова. В рамках ДТЭК с 2022-го существует внутренняя IT-компания Modus X. Это самая крупная по выручке в 2024-м «IT-дочка» традиционного бизнеса. Показатель достиг 1,8 млрд грн в прошлом году.