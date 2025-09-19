Компанія NovaSklo бізнесмена Ігоря Ліскі підписала угоду з міжнародною Pilkington Technology Management Limited (NSG Group) – одним із лідерів у сфері технологій виробництва скла – щодо інжинірингового супроводу під час будівництва заводу флоат-скла у Київській області. Про це компанії повідомили у пресрелізі 19 вересня. Завод з інвестиціями понад €240 млн планують запустити до 2028 року.
Деталі
- Угода передбачає, що інженери NSG Group надаватимуть технічну експертизу на всіх етапах – від проєктування до запуску виробництва. Серед пріоритетів – оптимізація технологій, впровадження сучасних енергоменеджмент-систем, контроль вуглецевого сліду та інтеграція ESG-стандартів.
- Залучення глобального лідера з понад столітнім досвідом є ключовим для реалізації найбільшого проєкту відбудови в Україні, наголосив засновника NovaSklo та інвесткомпанії EFI Group Ігор Ліскі.
- Завод NovaSklo, запустити який планують до 2028 року, матиме потужність 24,8 млн кв. м скла на рік, використовуватиме власне родовище кварцового піску та скоротить залежність України від імпорту листового скла, переконані в EFI. На підприємстві планують створити понад 300 робочих місць.
- Влітку цього року на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі NovaSklo уклала договори з європейськими компаніями Horn Glass Industries AG (Німеччина), Zippe Industrieanlagen GmbH (Німеччина) та Bottero S.p.A. (Італія). Договори передбачають співпрацю в інжинірингу, проєктному супроводі та підготовці до виробництва обладнання для заводу.
Контекст
З 2014 року Україна не має власного виробництва листового скла. Щороку країна потребує близько 27 млн кв м віконного скла, що коштує приблизно $165 млн, але через відсутність місцевих заводів залежить від імпорту.
Експерти зазначають, що для забезпечення стабільного постачання термополірованого скла Україні необхідна хоча б одна лінія загартовування скла потужністю 200 000 кв м на рік.
З урахуванням масштабів руйнувань і потреб у відбудові попит на віконне скло в Україні зростатиме, що спонукає підприємців відкривати нові виробництва. Протягом найближчих трьох років в Україні може з’явитися щонайменше три скляні заводи. Як вони конкуруватимуть із дешевим імпортом із Білорусі та Туреччини, читайте в статті Forbes.
