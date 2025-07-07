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«Дочки» гигантов. IT-компании ДТЭК, «Новой почты», Fozzy и других крупных бизнесов наращивают выручку. Forbes собрал топ-10. Что они разрабатывают?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

8 хв читання

хто заробляє на диджиталізації: «дочки» ДТЕК, Fozzy Group, «Фокстрот», Modern Expo і «Нової пошти»

IT-«дочки» украинских компаний наращивают выручку и выходят на внешние рынки.

Инвестиции украинского бизнеса в диджилизацию – на пике. Внутренние IT-компании традиционного сектора в 2024-м нарастили совокупную выручку в долларовом эквиваленте на 49%. Наиболее динамично растут «дочки» Fozzy Group, «Фокстрот», Modern Expo и «Новой почты». Кто зарабатывает больше на диджитализации состоятельных материнских структур и какие решения они разрабатывают?

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Совокупная выручка 10 IT-«дочек» крупнейших украинских компаний в 2024-м – 7 млрд грн, или $174 млн. В долларовом эквиваленте это на 160% больше, чем в довоенном 2021-м, и на 49%, чем в 2023-м. IT-«дочки» – это выделенные в отдельную компанию IT-отделы компаний. Они в основном отвечают за внутреннюю цифровизацию бизнеса.

Большинство компаний инвестируют во внедрение цифровых технологий до 5% ежегодного дохода, свидетельствует исследование «Чемпионы диджитализации» от Forbes Ukraine и KPMG в Украине, проведенное в конце 2024 года. 60% компаний ускорили темпы диджитализации после начала полномасштабного вторжения.

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