Инвестиции украинского бизнеса в диджилизацию – на пике. Внутренние IT-компании традиционного сектора в 2024-м нарастили совокупную выручку в долларовом эквиваленте на 49%. Наиболее динамично растут «дочки» Fozzy Group, «Фокстрот», Modern Expo и «Новой почты». Кто зарабатывает больше на диджитализации состоятельных материнских структур и какие решения они разрабатывают?

Совокупная выручка 10 IT-«дочек» крупнейших украинских компаний в 2024-м – 7 млрд грн, или $174 млн. В долларовом эквиваленте это на 160% больше, чем в довоенном 2021-м, и на 49%, чем в 2023-м. IT-«дочки» – это выделенные в отдельную компанию IT-отделы компаний. Они в основном отвечают за внутреннюю цифровизацию бизнеса.

Большинство компаний инвестируют во внедрение цифровых технологий до 5% ежегодного дохода, свидетельствует исследование «Чемпионы диджитализации» от Forbes Ukraine и KPMG в Украине, проведенное в конце 2024 года. 60% компаний ускорили темпы диджитализации после начала полномасштабного вторжения.