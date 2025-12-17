Група енергетичних компаній, що працюють під брендом Yasno, розробила систему енергоменеджменту (EMS) Power і впроваджує її для клієнтів, які мають власну генерацію. Про це CEO Yasno Сергій Коваленко розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.

Деталі

Розробкою займається внутрішня IT-команда Yasno. До проєкту залучені також міжнародні експерти, які раніше впроваджували подібні системи, повідомив Сергій Коваленко.

На кінець 2025-го група залучила близько 65 клієнтів і очікує збільшення клієнтської бази у кілька разів у наступні роки. «Це буде галопуюче зростання у 3-4 рази щороку», – прогнозує Коваленко.

EMS-система Yasno Power розрахована на клієнтів Yasno, що вже мають власну генерацію. Вона аналізує інформацію про споживання клієнта, цінову кон’юнктуру на українському ринку та забезпечує управління системами. «Система пропонує алгоритм поведінки. Дає команди «батарейкам» вимкнутися чи віддати у мережу або на споживання», – каже CEO Yasno.

За його словами, наступний крок – об’єднання великих клієнтів у віртуальні ферми та заробляння грошей для клієнта завдяки цій системі.

Компанія заявляє, що інвестиції у побудову системи енергонезалежності на основі Yasno Power повертаються менш як за два роки. «Для одного з клієнтів, встановили «батарейку». Кожен місяць ми знижуємо йому чек десь на €1500 внаслідок цих погодинних команд», – наголосив CEO Yasno.

Коваленко зазначив, що зараз це незначна частка чека клієнта, але ефект відчутний навіть при використанні однієї батарейки на 200 кВт.

Контекст

Головна стратегія групи – інвестування у Yasno Power і розвиток цього рішення. Окрім Yasno Power, Yasno розробляє низку мобільних рішень – додаток, запущений у лютому 2024-му, сайт, приватний кабінет споживача і боти підтримки у месенджерах.

«Стратегічна мета – zero touch. Все, що людина хоче зробити з нами як компанією, можна зробити онлайн», – каже Коваленко. Головний виклик – зменшити участь людини на всіх етапах роботи за виключенням розробки рішень і контролю, додає він.

Розробкою рішень займається внутрішня команда. «Залежно від задачі, залучаємо підрядників з групи. У випадку з Yasno Power – іноземних підрядників з більшим досвідом», – каже Коваленко.

Yasno – бренд, під яким з 2019-го обʼєднались енергозбути групи ДТЕК Ріната Ахметова. У межах ДТЕК з 2022-го існує внутрішня IT-компанія Modus X. Це найбільша за виторгом у 2024-му «IT-дочка» традиційного бізнесу. Показник сягнув 1,8 млрд грн торік.