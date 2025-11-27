У жовтні 2025-го компанія HD-group розпочала співпрацю з ізраїльським фудтех-стартапом Aka Foods, що створив SaaS-систему зі штучним інтелектом з розробки рецептур продуктів. Про це співзасновник агропереробної виробничої компанії HD-group та агріфуд-компанії GFS Group Борис Шестопалов розповів під час Forbes AI Summit 27 листопада.

Деталі

HD-group уже впроваджує ШІ в рутинні процеси – сканування фінансових документів, автоматичні звірки даних із партнерами й клієнтами, каже Шестопалов. Наступна мета – інтегрувати ШІ в розробку рецептур. «Створили спільно з ізраїльським стартапом цифрову лабораторію з впровадження нових продуктів і розробки нових смаків», – сказав він зі сцени Forbes AI Summit.

Ідеться про стартап з Ізраїлю Aka Foods, уточнив у коментарі Forbes Шестопалов. Технології стартапу тестуються на базі компанії групи HD Bakery & Snacks. «Ця компанія відома як кондитерська, але ми будемо розвивати в ній снековий напрямок», – каже Шестопалов.

«Технології Aka Foods базуються на двох лабораторіях. Це цифрова лабораторія з агентом штучного інтелекту та фізична лабораторія, яку ми створюємо в Запоріжжі», – каже він.

У перші пів року співпраця обходитиметься компанії близько $2500 на місяць, додає Шестопалов. «Модель монетизації стартапу – продаж рішень із помісячною платою за кожного під’єднаного технолога», – каже він. – Повномасштабно розгорнута для всієї компанії лабораторія коштуватиме нам близько $15 000 на місяць».

Контекст

ШІ Aka Foods навчений створювати рецептуру для нових продуктів, використовуючи вихідні дані про регіональну сировину, наявне обладнання компанії, її витрати на енергію, пояснює Шестопалов. «Головне питання, яке вона вирішує, – дає можливість зробити продукт з максимально ефективною ціною», – каже він.

17 листопада 2025-го стартап Aka Foods, заснований у 2021-му Девідом Саком (David Sack), оголосив про завершення раунду початкового фінансування у розмірі $17,2 млн. Його очолили підприємці зі штучного інтелекту Алекс і Майкл Бронштейни.

При розробці нової рецептури власноруч, виробнику потрібно зробити сотні зразків. За словами Шестопалова, модель звужує коло пошуку до кількох ефективних рецептур. «За нашими розрахунками, лабораторія повинна дати нам можливість пришвидшити процес створення нових продуктів і смаків у рази», – каже Шестопалов.

За словами співзасновника HD-group, зараз компанія тільки вчиться використовувати новий інструмент. Перший продукт, створений у співпраці команди компанії та ШІ, вже з’явився на полицях українських супермаркетів. «Це сухі, готові до вживання цільнозернові тости. Ми доробляли цей продукт уже за допомогою ШІ», – каже Шестопалов.