Hermès обошел LVMH и стал самой дорогой люксовой компанией мира

Французский гигант роскоши LVMH потерял статус самой дорогой люксовой компании мира по рыночной капитализации. Во вторник его опередил конкурент Hermès – инвесторы разочарованы слабыми результатами LVMH за первый квартал, что спровоцировало падение акций на 7%. Об этом пишет Reuters 15 апреля.
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- LVMH, в портфель которой входят бренды Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. и сеть Sephora, не смогла оправдать ожидания продаж: в США уменьшился спрос на косметику и коньяк, а китайский рынок остался вялым.
- Рыночная капитализация LVMH снизилась до €246 млрд, тогда как Hermès достигла €247 млрд. По словам аналитиков, это отражает разногласия как в финансовых результатах, так и в настроениях инвесторов к обеим компаниям.
- Отмечается, что LVMH больше зависит от сегмента «доступной роскоши», в то время как Hermès ориентирована на сверхбогатых клиентов и легче выдерживает отраслевые кризисы.
- Hermès, продающая сумки Birkin и Kelly стоимостью свыше $10 000, ограничивает производство, ежегодно увеличивая его лишь на 6–7%. Такая стратегия помогла компании выстоять в постковидной турбулентности.
- По данным издания, успех Hermès на фоне спада в LVMH демонстрирует сдвиг в послепандемическом мире, где доминирование таких брендов, как Vuitton, уже не является гарантией роста. Особенно если компания делает ставку на товары среднего ценового сегмента, который сейчас наиболее уязвим.
- На фоне падения акций LVMH на 7,2% остальные игроки сектора также просели: Hermès потеряла 0,3%, Kering – 2%, Richemont – 0,7%, а итальянская Prada – 4,2%.
- Продажи LVMH в первом квартале сократились на 3%, в то время как аналитики ожидали роста на 2%. Это еще больше усилило опасения по поводу рецессии после объявления новых пошлин со стороны Дональда Трампа.
- Аналитики снизили прогноз органического роста LVMH на 2025 год с 3% до нулевого уровня, назвав нынешнюю динамику «признаком сложного года для всего сектора роскоши».
Контекст
Торговая война США и Китая разрушила прогнозы на возобновление рынка товаров класса люкс в 2025 году. Из-за новых пошлин и страха глобальной рецессии спрос на элитные сумки и часы снижается. Аналитики Bernstein прогнозируют падение доходов отрасли на 2% вместо ожидаемого роста на 5%.
Hermès стала не только самой дорогой люксовой компанией мира, но и самой дорогой компанией Европы. С января этот статус удерживала LVMH, обошедшая датскую фармкомпанию Novo Nordisk. Рыночная капитализация Novo Nordisk снизилась до $355 млрд, тогда как LVMH достигла $356 млрд. Novo Nordisk удерживала первенство с сентября 2023 года, когда ее акции стремительно выросли благодаря успешному запуску препарата от ожирения Wegovy, что позволило компании войти в число европейских гигантов с капитализацией более $500 млрд.
Однако с июня прошлого года Novo Nordisk потеряла 40% своей стоимости из-за проблем с поставками, давления на цены лекарств и растущей конкуренции на рынке препаратов для лечения ожирения и диабета. В декабре 2024 года акции компании упали на 20% после разочаровывающих результатов тестирования нового препарата CagriSem.
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