Hermès обошел LVMH и стал самой дорогой люксовой компанией мира

Французский гигант роскоши LVMH потерял статус самой дорогой люксовой компании мира по рыночной капитализации. Во вторник его опередил конкурент Hermès – инвесторы разочарованы слабыми результатами LVMH за первый квартал, что спровоцировало падение акций на 7%. Об этом пишет Reuters 15 апреля.

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LVMH, в портфель которой входят бренды Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. и сеть Sephora, не смогла оправдать ожидания продаж: в США уменьшился спрос на косметику и коньяк, а китайский рынок остался вялым.

Рыночная капитализация LVMH снизилась до €246 млрд, тогда как Hermès достигла €247 млрд. По словам аналитиков, это отражает разногласия как в финансовых результатах, так и в настроениях инвесторов к обеим компаниям.

Отмечается, что LVMH больше зависит от сегмента «доступной роскоши», в то время как Hermès ориентирована на сверхбогатых клиентов и легче выдерживает отраслевые кризисы.

Hermès, продающая сумки Birkin и Kelly стоимостью свыше $10 000, ограничивает производство, ежегодно увеличивая его лишь на 6–7%. Такая стратегия помогла компании выстоять в постковидной турбулентности.

По данным издания, успех Hermès на фоне спада в LVMH демонстрирует сдвиг в послепандемическом мире, где доминирование таких брендов, как Vuitton, уже не является гарантией роста. Особенно если компания делает ставку на товары среднего ценового сегмента, который сейчас наиболее уязвим.

На фоне падения акций LVMH на 7,2% остальные игроки сектора также просели: Hermès потеряла 0,3%, Kering – 2%, Richemont – 0,7%, а итальянская Prada – 4,2%.

Продажи LVMH в первом квартале сократились на 3%, в то время как аналитики ожидали роста на 2%. Это еще больше усилило опасения по поводу рецессии после объявления новых пошлин со стороны Дональда Трампа.

Аналитики снизили прогноз органического роста LVMH на 2025 год с 3% до нулевого уровня, назвав нынешнюю динамику «признаком сложного года для всего сектора роскоши».

Контекст

Торговая война США и Китая разрушила прогнозы на возобновление рынка товаров класса люкс в 2025 году. Из-за новых пошлин и страха глобальной рецессии спрос на элитные сумки и часы снижается. Аналитики Bernstein прогнозируют падение доходов отрасли на 2% вместо ожидаемого роста на 5%.

Hermès стала не только самой дорогой люксовой компанией мира, но и самой дорогой компанией Европы. С января этот статус удерживала LVMH, обошедшая датскую фармкомпанию Novo Nordisk. Рыночная капитализация Novo Nordisk снизилась до $355 млрд, тогда как LVMH достигла $356 млрд. Novo Nordisk удерживала первенство с сентября 2023 года, когда ее акции стремительно выросли благодаря успешному запуску препарата от ожирения Wegovy, что позволило компании войти в число европейских гигантов с капитализацией более $500 млрд.

Однако с июня прошлого года Novo Nordisk потеряла 40% своей стоимости из-за проблем с поставками, давления на цены лекарств и растущей конкуренции на рынке препаратов для лечения ожирения и диабета. В декабре 2024 года акции компании упали на 20% после разочаровывающих результатов тестирования нового препарата CagriSem.