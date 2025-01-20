LVMH повернула собі звання найдорожчої компанії Європи, відібравши цей статус у данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk. Про це пише Bloomberg . Капіталізація Novo Nordisk знизилася до $355 млрд, тоді як ринкова вартість LVMH зросла до $356 млрд.

Деталі

Novo Nordisk утримувала лідерство з вересня 2023 року, коли її акції різко подорожчали завдяки запуску ліків від ожиріння Wegovy. Це дозволило компанії стати однією з перших європейських корпорацій з ринковою капіталізацією понад $500 млрд.

Проте з червня минулого року Novo Nordisk втратила 40% своєї вартості через проблеми з постачанням, цінами на препарати та посилення конкуренції на ринку засобів від ожиріння та діабету. В грудні 2024 року акції компанії впали на 20% через невтішні результати випробувань експериментального препарату CagriSem.

Останнє падіння акцій Novo Nordisk було пов’язане з можливістю введення в США обмежень на ціни на популярні ліки, зокрема Ozempic та Wegovy. У той же час, LVMH переживає відновлення після кризи на ринку предметів розкоші, що тривав до кінця 2024 року. Відновлення глобального попиту на продукцію люксового сегмента сприяло зростанню вартості акцій компанії.

Контекст

Нещодавно Novo Nordisk оприлюднила результати третьої фази клінічних випробувань нового препарату Cagrisema, який продемонстрував середнє зниження маси тіла на 22,7%. Цей результат виявився нижчим за прогнози аналітиків, що спричинило зниження вартості акцій компанії, повідомляє EL PAÍS.

Окрім цього, Novo Nordisk стикається з посиленою конкуренцією з боку американського фармацевтичного гіганта Eli Lilly, чий препарат Retatrutide показав кращі результати у клінічних випробуваннях.