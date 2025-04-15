Hermes обійшов LVMH і став найдорожчою люксовою компанією світу

Французький гігант розкоші LVMH втратив статус найдорожчої люксової компанії світу за ринковою капіталізацією. У вівторок його випередив конкурент Hermes – інвестори розчаровані слабкими результатами LVMH за перший квартал, що спровокувало падіння акцій на 7%. Про це пише Reuters 15 квітня.

Деталі

LVMH, до портфеля якої входять бренди Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. і мережа Sephora, не змогла виправдати очікування щодо продажів: у США зменшився попит на косметику та коньяк, а китайський ринок залишився млявим.

Ринкова капіталізація LVMH знизилася до €246 млрд, тоді як Hermès досягла €247 млрд. За словами аналітиків, це відображає розбіжності як у фінансових результатах, так і в настроях інвесторів до обох компаній.

Зазначається, що LVMH більше залежить від сегменту «доступної розкоші», тоді як Hermès орієнтований на надзаможних клієнтів і легше витримує галузеві кризи.

Hermès, який продає сумки Birkin і Kelly вартістю понад $10 000, обмежує виробництво, щороку збільшуючи його лише на 6-7%. Така стратегія допомогла компанії вистояти в умовах постковідної турбулентності.

За даними видання успіх Hermès на фоні спаду у LVMH демонструє зсув у післяпандемічному світі, де домінування таких брендів як Vuitton вже не є гарантією зростання. Особливо, якщо компанія робить ставку на товари середнього цінового сегмента, який наразі є найвразливішим.

На фоні падіння акцій LVMH на 7,2%, інші гравці сектору також просіли: Hermès втратила 0,3%, Kering – 2%, Richemont – 0,7%, а італійська Prada – 4,2%.

Продажі LVMH у першому кварталі скоротилися на 3%, тоді як аналітики очікували зростання на 2%. Це ще більше підсилило побоювання щодо рецесії після оголошення нових мит з боку Дональда Трампа.

Аналітики знизили прогноз органічного зростання LVMH на 2025 рік із 3% до нульового рівня, назвавши нинішню динаміку «ознакою складного року для всього сектору розкоші».

Контекст

Торгова війна США та Китаю зруйнувала прогнози на відновлення ринку товарів класу люкс у 2025 році. Через нові мита і страх глобальної рецесії попит на елітні сумки та годинники знижується. Аналітики Bernstein прогнозують падіння доходів галузі на 2% замість очікуваного зростання на 5%.

Hermès стала не тільки найдорожчою люксовою компанією світу, а й найдорожчою компанією Європи. З січня цей статус утримувала LVMH, яка обійшла данську фармкомпанію Novo Nordisk. Ринкова капіталізація Novo Nordisk знизилася до $355 млрд, тоді як LVMH досягла $356 млрд. Novo Nordisk утримувала першість із вересня 2023 року, коли її акції стрімко зросли завдяки успішному запуску препарату від ожиріння Wegovy, що дозволило компанії увійти до числа європейських гігантів із капіталізацією понад $500 млрд.

Однак із червня минулого року Novo Nordisk втратила 40% своєї вартості через проблеми з поставками, тиск на ціни ліків і зростаючу конкуренцію на ринку препаратів для лікування ожиріння та діабету. У грудні 2024 року акції компанії впали на 20% після розчаровуючих результатів тестування нового препарату CagriSem.