«Відкоркованого шампанського буде менше». Торгова війна Трампа вдарила по глобальному ринку розкоші

Торгова війна Дональда Трампа з Китаєм зруйнувала прогнози на відновлення ринку товарів класу люкс у 2025 році. Через нові мита і страх глобальної рецесії попит на елітні сумки та годинники знижується. Аналітики Bernstein прогнозують падіння доходів галузі на 2% замість очікуваного зростання на 5%, пише FT 14 квітня.

Деталі

Група LVMH, за прогнозом Barclays, покаже падіння продажів у ключовому сегменті модних і шкіряних товарів на 1% у першому кварталі.

Водночас Hermès, відомий сумками Birkin, може показати зростання продажів на 8%. Gucci, головний бренд Kering, ризикує втратити 25% продажів у першому кварталі. «Невпевненість завжди є передумовою рецесії», – наголосив аналітик Bernstein Лука Солка.

HSBC також прогнозує, що у 2025 році органічні продажі предметів розкоші не зростуть, хоча раніше банк очікував зростання на 5% порівняно з 2024 роком.

Аналітики HSBC зазначають, що падіння фондових ринків, обмеження купівельної спроможності в США та погіршення настроїв споживачів створюють серйозні ризики. «Цього року буде менше відкоркованих пляшок шампанського», – зазначив Ерван Рамбур, керівний директор HSBC.

Навіть якщо мита не завдадуть прямих фінансових збитків люксовим брендам, психологічні наслідки для споживачів будуть тривалими.

Підвищення цін частково може компенсувати мита, але психологічний вплив на споживачів переважає: падіння фондових ринків змушує заможних клієнтів економити. «Якщо стежити за фондовими ринками, можна легко передбачити рівень продажів у наших бутиках», – каже президент модного напряму Chanel Бруно Павловскі.

Контекст

Після пандемійного буму, коли споживачі активно купували дорогі сумки та алкоголь, ринок люксових товарів очікує спад через зниження витрат середнього класу та сповільнення економіки Китаю.

Предмети розкоші переважно виробляють у Франції та Італії, а годинники – у Швейцарії. США запровадили на товари з цих країн мито у 10%.

Попри тимчасове послаблення тиску на техсектор, інші галузі, зокрема люксові бренди, залишаються в зоні ризику.