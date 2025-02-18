Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Слияние автогигантов. Honda назвала условие возвращения к переговорам с Nissan

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Генеральный директор Nissan Motor Co Макото Утида /Getty Images

Генеральный директор Nissan Motor Co Макото Утида Фото Getty Images

Японская Honda готова вернуться к переговорам по объединению с Nissan в случае отставки главного исполнительного директора компании Макото Утиды. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Несмотря на то, что Утида поддерживал идею слияния, его отношения с главой Honda Тосихиро Мибе обострились из-за медленной реструктуризации Nissan и финансовых рисков сделки. Honda стремилась получить полный контроль над Nissan, хотя поначалу рассматривалась возможность создания совместной холдинговой компании.
  • По данным FT, в случае назначения нового руководителя, способного преодолеть внутреннюю оппозицию в Nissan, Honda может вернуться к переговорам. В настоящее время совет директоров Nissan неофициально обсуждает возможные сроки ухода Утиды, ранее заявлявшего о намерении остаться в должности до 2026 года, пишет издание.
  • «Если вопрос бизнес-интеграции снова будет поднят, мы не исключаем возможности возобновления диалога», – заявили в Honda.

Контекст

Ожидалось, что после объединения с Mitsubishi совместная группа Nissan и Honda займет третье место в мировом рейтинге автопроизводителей с годовой продажей более 8 млн автомобилей, уступая только Toyota и Volkswagen.

Слияние могло стать одной из крупнейших сделок в отрасли после создания Stellantis в 2021 году в результате объединения PSA и Fiat Chrysler.

В марте Nissan и Honda объявили о совместной работе над разработкой электромобилей, а в ноябре Nissan представила план экстренного восстановления, предполагавшего сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.

В поисках стратегического инвестора Nissan рассматривала различные варианты, в частности возможность слияния с Honda. 17 декабря стало известно о предварительных переговорах между компаниями, стремившимися укрепить свои позиции перед конкуренцией с китайскими производителями. На фоне новостей акции Nissan выросли на 24% на японском фондовом рынке, тогда как акции Honda упали на 3,4% из-за опасений о возможной финансовой нагрузке.

13 февраля компании заявили о прекращении переговоров о создании автоконцерна стоимостью $60 млрд и расторжении меморандума о взаимопонимании. По данным WSJ, сделка сорвалась из-за разногласий, в частности требования Honda сделать Nissan своей дочерней компанией.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні