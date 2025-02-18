Слияние автогигантов. Honda назвала условие возвращения к переговорам с Nissan

Японская Honda готова вернуться к переговорам по объединению с Nissan в случае отставки главного исполнительного директора компании Макото Утиды. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Несмотря на то, что Утида поддерживал идею слияния, его отношения с главой Honda Тосихиро Мибе обострились из-за медленной реструктуризации Nissan и финансовых рисков сделки. Honda стремилась получить полный контроль над Nissan, хотя поначалу рассматривалась возможность создания совместной холдинговой компании.

По данным FT, в случае назначения нового руководителя, способного преодолеть внутреннюю оппозицию в Nissan, Honda может вернуться к переговорам. В настоящее время совет директоров Nissan неофициально обсуждает возможные сроки ухода Утиды, ранее заявлявшего о намерении остаться в должности до 2026 года, пишет издание.

«Если вопрос бизнес-интеграции снова будет поднят, мы не исключаем возможности возобновления диалога», – заявили в Honda.

Контекст

Ожидалось, что после объединения с Mitsubishi совместная группа Nissan и Honda займет третье место в мировом рейтинге автопроизводителей с годовой продажей более 8 млн автомобилей, уступая только Toyota и Volkswagen.

Слияние могло стать одной из крупнейших сделок в отрасли после создания Stellantis в 2021 году в результате объединения PSA и Fiat Chrysler.

В марте Nissan и Honda объявили о совместной работе над разработкой электромобилей, а в ноябре Nissan представила план экстренного восстановления, предполагавшего сокращение 9000 рабочих мест и уменьшение производственных мощностей на 20%.

В поисках стратегического инвестора Nissan рассматривала различные варианты, в частности возможность слияния с Honda. 17 декабря стало известно о предварительных переговорах между компаниями, стремившимися укрепить свои позиции перед конкуренцией с китайскими производителями. На фоне новостей акции Nissan выросли на 24% на японском фондовом рынке, тогда как акции Honda упали на 3,4% из-за опасений о возможной финансовой нагрузке.

13 февраля компании заявили о прекращении переговоров о создании автоконцерна стоимостью $60 млрд и расторжении меморандума о взаимопонимании. По данным WSJ, сделка сорвалась из-за разногласий, в частности требования Honda сделать Nissan своей дочерней компанией.