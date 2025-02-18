Злиття автогігантів. Honda назвала умову повернення до переговорів з Nissan

Японська Honda готова повернутися до переговорів про обʼєднання з Nissan у разі відставки головного виконавчого директора компанії Макото Утіди. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Попри те, що Утіда підтримував ідею злиття, його відносини з главою Honda Тосіхіро Мібе загострилися через повільну реструктуризацію Nissan і фінансові ризики угоди. Honda прагнула отримати повний контроль над Nissan, хоча спочатку розглядалася можливість створення спільної холдингової компанії.

За даними FT, у разі призначення нового керівника, здатного подолати внутрішню опозицію в Nissan, Honda може повернутися до переговорів. Наразі рада директорів Nissan неофіційно обговорює можливі терміни відходу Утіди, який раніше заявляв про намір залишитися на посаді до 2026 року, пише видання.

«Якщо питання бізнес-інтеграції знову буде порушене, ми не виключаємо можливості відновлення діалогу», – заявили в Honda.

Контекст

Очікувалося, що після об’єднання з Mitsubishi спільна група Nissan та Honda займе третє місце у світовому рейтингу автовиробників із річним продажем понад 8 млн автомобілів, поступаючись лише Toyota і Volkswagen.

Злиття могло стати однією з найбільших угод у галузі після створення Stellantis у 2021 році внаслідок об’єднання PSA і Fiat Chrysler.

У березні Nissan і Honda оголосили про спільну роботу над розробкою електромобілів, а в листопаді Nissan представила план екстреного відновлення, що передбачав скорочення 9000 робочих місць і зменшення виробничих потужностей на 20%.

У пошуках стратегічного інвестора Nissan розглядала різні варіанти, зокрема можливість злиття з Honda. 17 грудня стало відомо про попередні переговори між компаніями, які прагнули зміцнити свої позиції перед конкуренцією з китайськими виробниками. На тлі новин акції Nissan зросли на 24% на японському фондовому ринку, тоді як акції Honda впали на 3,4% через побоювання про можливе фінансове навантаження.

13 лютого компанії заявили про припинення переговорів про створення автоконцерну вартістю $60 млрд та розірвання меморандуму про взаєморозуміння. За даними WSJ, угода зірвалася через розбіжності, зокрема вимогу Honda зробити Nissan своєю дочірньою компанією.