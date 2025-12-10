Миллиардер Илон Маск может приблизиться к статусу первого в мире триллионера, если SpaceX проведет IPO в 2026 году с оценкой $1,5 трлн, подсчитали в Bloomberg Billionaires Index.

Детали

Состояние Илона Маска может вырасти до $952 млрд, если SpaceX выйдет на биржу в следующем году с оценкой $1,5 трлн. Его доля в компании тогда подорожает более чем вдвое – до более $625 млрд против примерно $136 млрд сейчас.

Расчеты базируются на 42% доле Маска в компании, оцененной на основе данных FCC и показателей размывания долей в недавних раундах финансирования. Сейчас Bloomberg учитывает сделку декабря 2024 года, когда часть акций SpaceX продавалась по оценке почти $350 млрд с применением дисконта ликвидности.

Контекст

IPO SpaceX стало бы для Маска второй четкой возможностью достичь триллионного состояния. Месяц назад он уже получил первый в мире компенсационный пакет из 12-значной величины в Tesla. Однако путь к триллионному рубежу имеет сложности: компенсация Маска в Tesla зависит от достижения амбициозных финансовых целей, включая рыночную стоимость в $8,5 трлн и EBITDA в $400 млрд, тогда как в прошлом году компания имела менее $13 млрд.

Оценка $1,5 трлн для SpaceX почти равна рекордному IPO Saudi Aramco в 2019 году ($1,7 трлн), хотя на момент выхода на биржу нефтегигант имел $360 млрд выручки против ожидаемых $15 млрд у SpaceX в этом году.

SpaceX демонстрирует стремительный рост стоимости и высокий интерес инвесторов. Компания работает над новой сделкой, которая позволит сотрудникам продать около $2 млрд акций по оценке более $800 млрд – это снова сделает ее самой дорогой частной компанией мира и добавит Маску еще более $180 млрд.

Если другие пути обогащения не сработают, у Маска остается xAI, которая в сентябре достигла оценки $200 млрд.