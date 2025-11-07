Акционеры Tesla одобрили беспрецедентный план вознаграждения для генерального директора компании Илона Маска – крупнейший в истории корпоративного управления, предусматривающий вознаграждение в размере до $1 трлн за десять лет. Предложение поддержали более 75% участников голосования на ежегодном собрании, которое состоялось на заводе Tesla в Остине, штат Техас. Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Пакет может принести Маску до $1 трлн в виде акций в течение следующего десятилетия, хотя после уплаты обязательных выплат его чистая стоимость оценивается в около $878 млрд.

Это решение считается ключевым для будущего Tesla, ведь оно закрепляет видение Маска о превращении компании из производителя электромобилей в лидера в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

«Мы начинаем не просто новую главу в развитии Tesla – это целая новая книга», – заявил Маск, выступая перед акционерами. На сцену он вышел под аплодисменты и в сопровождении танцующих роботов.

Во время мероприятия Маск пообещал, что уже в апреле начнется производство беспилотного такси Cybercab, а также представят новое поколение спорткара Roadster. Он добавил, что компания планирует создать «огромный завод по производству ИИ-чипов» и может сотрудничать с Intel.

Эксперты отмечают, что пакет вознаграждения связан с достижением ряда амбициозных целей, таких как производство 20 млн электромобилей; запуск 1 млн роботакси; продажа 1 млн роботов-гуманоидов; получение до $400 млрд базовой прибыли.

Чтобы получить полную сумму, рыночная капитализация Tesla должна вырасти с $1,5 трлн до $8,5 трлн.

После решения бумаги Tesla на дополнительных торгах подорожали в четверг на 1,6%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 10,4% до $1,54 трлн.

Контекст

Илон Маск уже владеет достаточной долей Tesla, чтобы стать первым в мире триллионером, если компания реализует его видение. Однако он продолжал требовать новые компенсационные стимулы, что, по мнению экспертов, является попыткой усилить свое влияние на совет директоров.

Компенсационный пакет Маска 2018 года, оцененный более чем в $50 млрд, был упразднен судом в Делавере. На момент аннулирования в январе 2024-го пакет опционов на акции оценивался в $56 млрд, а после роста акций Tesla на 44% в этом году его стоимость превысила $100 млрд.

Пока Tesla оспаривает это решение, совет директоров пытается удержать Маска новыми механизмами вознаграждения, в том числе временным пакетом акций на $30 млрд.

В сентябре Tesla представила новый план вознаграждения для гендиректора Илона Маска, потенциальная стоимость которого может составить $1 трлн – беспрецедентная сумма для корпоративной Америки.

По условиям пакета, Маск сможет увеличить свою долю в Tesla до 25%, чего он давно добивается.

Помимо финансовых стимулов, план предполагает участие Маска в разработке механизма долгосрочной наследственности руководства компании.