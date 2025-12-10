Мільярдер Ілон Маск може наблизитися до статусу першого у світі трильйонера, якщо SpaceX проведе IPO в 2026 році з оцінкою $1,5 трлн, підрахували в Bloomberg Billionaires Index.

Деталі

Статки Ілона Маска можуть зрости до $952 млрд, якщо SpaceX вийде на біржу наступного року з оцінкою $1,5 трлн. Його частка у компанії тоді подорожчає більш ніж удвічі – до понад $625 млрд проти приблизно $136 млрд зараз.

Розрахунки базуються на 42% частці Маска в компанії, оціненій на основі даних FCC та показників розмивання часток у нещодавніх раундах фінансування. Наразі Bloomberg враховує угоду грудня 2024 року, коли частина акцій SpaceX продавалася за оцінки майже $350 млрд із застосуванням дисконту ліквідності.

Контекст

IPO SpaceX стало б для Маска другою чіткою можливістю досягти трильйонного статку. Місяць тому він уже отримав перший у світі компенсаційний пакет із 12-значною величиною в Tesla. Однак шлях до трильйонного рубежу має складнощі: компенсація Маска в Tesla залежить від досягнення амбітних фінансових цілей, включно з ринковою вартістю у $8,5 трлн та EBITDA у $400 млрд, тоді як торік компанія мала менше $13 млрд.

Оцінка $1,5 трлн для SpaceX майже дорівнює рекордному IPO Saudi Aramco у 2019 році ($1,7 трлн), хоча на момент виходу на біржу нафтогігант мав $360 млрд виручки проти очікуваних $15 млрд у SpaceX цього року.

SpaceX демонструє стрімке зростання вартості та високий інтерес інвесторів. Компанія працює над новою угодою, яка дозволить співробітникам продати близько $2 млрд акцій за оцінки понад $800 млрд – це знову зробить її найдорожчою приватною компанією світу та додасть Маску ще понад $180 млрд.

Якщо інші шляхи збагачення не спрацюють, у Маска залишається xAI, яка у вересні досягла оцінки $200 млрд.