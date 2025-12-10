SpaceX Ілона Маска готується провести первинне публічне розміщення акцій уже наступного року та планує залучити понад $25 млрд при оцінці, що перевищує $1 трлн. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з перебігом підготовки.

Деталі

Компанія вже розпочала переговори з банками щодо можливого IPO, яке може відбутися в червні або липні, пише видання. Маск ще у 2020 році заявляв, що планує вивести Starlink на біржу лише через кілька років – коли зростання його доходів стане «стабільним і передбачуваним».

Як повідомляє Bloomberg, SpaceX розраховує спрямувати кошти з публічного розміщення на створення космічних дата-центрів, зокрема на закупівлю чипів для їхнього функціонування – ідею, про яку Маск згадував під час недавньої зустрічі з Baron Capital.

За оцінками Bloomberg, у 2025 році виторг SpaceX може сягнути близько $15 млрд, а у 2026 році зрости до $22–24 млрд, причому основна частина надходитиме від Starlink.

Контекст

Поки що єдиною компанією, якій вдалося провести IPO з оцінкою понад $1 трлн, залишається саудівська Aramco, що вийшла на біржу в грудні 2019 року з капіталізацією близько $1,7 трлн.

Минулого тижня медіа писали, що SpaceX готується до вторинного продажу акцій, який може оцінити її в $800 млрд, поставивши в один ряд з OpenAI у боротьбі за статус найдорожчого приватного бізнесу. Однак Маск у суботу спростував ці повідомлення, назвавши їх неточними.