Илон Маск назначил банкира Morgan Stanley финансовым директором xAI – FT

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Илон Маск назначил Энтони Армстронга главным финансовым директором (CFO) ИИ-стартапа xAI. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией.

  • Ранее Армстронг работал в Morgan Stanley, где руководил подразделением слияний и поглощений в технологическом секторе. Он также был частью команды, которая консультировала Маска при приобретении социальной сети Twitter (теперь X) в 2022 году за $44 млрд, для чего Morgan Stanley предоставлял кредитное финансирование.
  • Позже Армстронг занимал должность старшего консультанта в Управлении кадровой службы (OPM) администрации президента США Дональда Трампа. В этот период Маск возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), занимаясь сокращением бюджетных расходов.
  • Армстронг также будет отвечать за финансовые операции X, объединенной с xAI в марте этого года, пишет FT. Одной из его ключевых задач станет восстановление финансовой стабильности платформы, подвергшейся значительному оттоку рекламодателей из-за ослабления стандартов модерации контента.
  • Армстронг заменит Майка Либераторе, который покинул пост CFO xAI в июле после нескольких месяцев работы из-за разногласий по поводу структуры компании и финансовых целей, отмечает FT.
Илон Маск назначил банкира Morgan Stanley финансовым директором xAI – FT /Фото 1

Энтони Армстронг

Контекст

Ранее хАИ привлекла более $15 млрд инвестиций и построила дата-центр в Мемфисе, где планируется установить 550 000 чипов Nvidia Blackwell для обеспечения высоких вычислительных мощностей.

В марте этого года xAI объединилась с принадлежащей Маской социальной сетью X и запустила чат-бот Grok. Однако репутация компании потерпела удар из-за распространения ботом контента с элементами насилия и антисемитизма.

Для развития своей инфраструктуры xAI активно тратит средства и ищет дополнительные источники финансирования. В июле SpaceX выделила компании $2 млрд, а сейчас xAI ведет переговоры с Tesla о потенциальных инвестициях. В ноябре акционеры Tesla будут голосовать о возможности вложений в xAI.

Основанная в 2023 году как конкурент OpenAI и Anthropic, xAI преследует амбициозную цель создать «самый умный искусственный интеллект в мире». Однако пока компания уступает лидерам рынка по количеству клиентов. Илон Маск подчеркивает, что успех в «ИИ-войнах» зависит от наращивания вычислительных мощностей.

