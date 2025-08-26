Компания Илона Маска xAI подала иск против Apple и OpenAI, обвинив их в незаконном сдерживании конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ). Маск считает, что партнерство Apple с OpenAI создает монопольные условия для ChatGPT, лишая конкурентов доступа к пользователям iPhone, пишет WSJ .

Подробности

В жалобе отмечается, что интеграция ChatGPT в экосистему Apple обеспечивает OpenAI уникальное преимущество – миллиарды пользовательских запросов из сотен миллионов iPhone. Это позволяет OpenAI быстро совершенствовать свои модели, тогда как конкурирующие чат-боты, среди которых Grok от xAI, якобы получают более низкие позиции в App Store.

«В отчаянной попытке защитить свою монополию на смартфоны Apple объединилась с OpenAI, монополистом на рынке генеративных чатов», – говорится в иске. В xAI утверждают, что Apple блокирует развитие «суперприложений», которые могут снизить зависимость от iPhone. Маск пытается превратить платформу X в такое приложение, но пока безуспешно, отметило издание.

В Apple публично не прокомментировали иск, но ранее компания заявляла, что App Store беспристрастен, а партнерства формируются с лучшими продуктами для пользователей. В OpenAI ответили, что иск Маска – это «очередное проявление преследования».

Контекст

Ранее Маск опубликовал в соцсети X заявление, где назвал действия Apple «безусловным нарушением антимонопольных правил». По его словам, нынешняя система App Store делает невозможным выход любой ИИ-компании, кроме OpenAI, на первое место в рейтингах.

Иск xAI отсылает к антимонопольному делу Минюста США против Google, которое компания проиграла: суд признал, что она незаконно монополизировала рынок поиска, заключая эксклюзивные соглашения с Apple. Google ежегодно платит более $20 млрд, чтобы быть поисковиком по умолчанию в Safari. xAI утверждает, что OpenAI действует по схожей схеме на рынке генеративного ИИ.

Apple сама признает риски, которые ИИ составляет для ее бизнеса. В мае на суде против Google топ-менеджер Apple Эдди Кью заявил: «Возможно, через 10 лет iPhone уже не будет нужен, как бы безумно это ни звучало». Маск пытается использовать эту угрозу, чтобы добиться для xAI более выгодного соглашения по распространению на платформе Apple и увеличить видимость Grok в App Store.

Иск Маска происходит на фоне растущего давления регуляторов Apple. В апреле 2025 года суд в США признал, что компания нарушила требование допустить большую конкуренцию в App Store, и передал дело федеральным прокурорам для расследования. Этот процесс инициировала Epic Games, создатель Fortnite.

В том же месяце Еврокомиссия оштрафовала Apple на €500 млн за ограничения, которые запрещали разработчикам предлагать более дешевые подписки вне App Store, что противоречит закону о цифровых рынках (DMA).