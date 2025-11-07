Интегральный показатель бизнес-климата улучшился во всех четырех регионах Украины. На западе страны большинство предпринимателей считают условия ведения бизнеса удовлетворительными, а в других регионах настроения менее оптимистичны. Об этом свидетельствует ежегодный опрос Европейской Бизнес Ассоциации от 7 ноября.
- Запад Украины традиционно сохраняет самые лучшие показатели. Во Львове 65% предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса как удовлетворительные, а 74% компаний работают в полном объеме. Интегральная оценка бизнес-климата составила 2,64 балла – самая высокая среди всех регионов (в прошлом году – 2,62).
- Бизнес отмечает преимущество относительной безопасности региона, релокации предприятий и налаженного диалога с местными властями. Основными вызовами остаются дефицит кадров из-за мобилизации, трудности с бронированием работников и быстрые изменения законодательства.
- Самая сложная ситуация – в Харькове, где 79% компаний считают условия ведения бизнеса тяжелыми, а только 21% работают без ограничений. Индекс бизнес-климата вырос с 1,45 до 1,92 балла, однако остается самым низким из всех регионов.
- Среди главных проблем местный бизнес называет нехватку кадров, падение покупательной способности и ограниченный доступ к финансированию. Предприниматели ожидают восстановления инфраструктуры, налоговых льгот и страхования военных рисков.
- В Одессе и Днепре ситуация несколько лучше. Большинство предпринимателей считают условия сложными, однако доля компаний, работающих в полном объеме, существенно возросла – в Днепре до 56%, в Одессе до 44%. В то же время интегральная оценка в Днепре поднялась до 2,44 балла (было 2,20), а в Одессе – до 2,39 балла (было 2,15). В южном регионе предприниматели отмечают работу портов и гибкость бизнеса, но жалуются на нехватку кадров, логистические трудности и высокий уровень коррупции.
- Несмотря на военные риски и кадровый кризис, украинский бизнес продолжает показывать устойчивость и готовность к развитию. В 2026 году большинство компаний планируют диджитализацию процессов, внедрение ИИ-технологий и расширение производства.
- Среди общих потребностей всех регионов – страхование военных рисков, восстановление инфраструктуры, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда и прозрачная процедура бронирования сотрудников.
Контекст
Опрос длился с 11 сентября по 13 октября 2025 года. В нем приняли участие представители 73 компаний-членов региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации: Западноукраинского (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская области), Южноукраинского (Одесская, Николаевская, Херсонская области), Днепровского (Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская области) и Харьковского (Харьковская, Полтавская области).
