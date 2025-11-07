Интегральный показатель бизнес-климата улучшился во всех четырех регионах Украины. На западе страны большинство предпринимателей считают условия ведения бизнеса удовлетворительными, а в других регионах настроения менее оптимистичны. Об этом свидетельствует ежегодный опрос Европейской Бизнес Ассоциации от 7 ноября.