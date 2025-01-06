Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Республика Индонезия официально присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом 6 января сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующее в этом году в БРИКС.

Подробности

Индонезия, являющаяся четвертой по численности населения страной мира, ранее выражала намерение стать частью БРИКС для укрепления позиций развивающихся стран и поддержки интересов Глобального Юга.

Бразилия, председательствующая в блоке в 2025 году, сообщила, что государства-члены единогласно одобрили вступление Индонезии как часть процесса расширения блока, поддержанного на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году.

Хотя Индонезия получила разрешение на вступление еще в 2023 году, она подала официальную заявку только после проведения президентских выборов, состоявшихся в том же году. Президент Прабово Субианто приступил к исполнению своих обязанностей в октябре.

Контекст

Индонезия давно выражала желание присоединиться к БРИКС, стремясь укрепить позиции среди развивающихся стран. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо отметил, что это является проявлением независимой и активной внешней политики страны, подчеркивая важность участия в международных форумах.

Президент Индонезии Прабово Субианто, вступивший в должность в октябре 2024 года, подчеркивал важность сотрудничества со всеми странами, включая Китай и США, и подчеркивал необходимость укрепления продовольственной и энергетической безопасности, борьбы с бедностью и развития человеческих ресурсов.

Заявление Индонезии о намерении присоединиться к БРИКС было сделано на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, пишет Reuters.

BRICS (сокращение от названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa) – это международная организация крупнейших развивающихся стран. В ее состав входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), а также новые участники – присоединившиеся в начале этого года Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Кроме того, группа пригласила Саудовскую Аравию, которая обдумывает возможность вступления. В то же время Малайзия, Таиланд и Азербайджан также рассматривают перспективы присоединения.