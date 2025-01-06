Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Республика Индонезия официально присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом 6 января сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующее в этом году в БРИКС.

Подробности

  • Индонезия, являющаяся четвертой по численности населения страной мира, ранее выражала намерение стать частью БРИКС для укрепления позиций развивающихся стран и поддержки интересов Глобального Юга.
  • Бразилия, председательствующая в блоке в 2025 году, сообщила, что государства-члены единогласно одобрили вступление Индонезии как часть процесса расширения блока, поддержанного на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году.
  • Хотя Индонезия получила разрешение на вступление еще в 2023 году, она подала официальную заявку только после проведения президентских выборов, состоявшихся в том же году. Президент Прабово Субианто приступил к исполнению своих обязанностей в октябре.

Контекст

Индонезия давно выражала желание присоединиться к БРИКС, стремясь укрепить позиции среди развивающихся стран. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо отметил, что это является проявлением независимой и активной внешней политики страны, подчеркивая важность участия в международных форумах.

Президент Индонезии Прабово Субианто, вступивший в должность в октябре 2024 года, подчеркивал важность сотрудничества со всеми странами, включая Китай и США, и подчеркивал необходимость укрепления продовольственной и энергетической безопасности, борьбы с бедностью и развития человеческих ресурсов.

Заявление Индонезии о намерении присоединиться к БРИКС было сделано на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, пишет Reuters.

BRICS (сокращение от названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa) – это международная организация крупнейших развивающихся стран. В ее состав входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), а также новые участники – присоединившиеся в начале этого года Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Кроме того, группа пригласила Саудовскую Аравию, которая обдумывает возможность вступления. В то же время Малайзия, Таиланд и Азербайджан также рассматривают перспективы присоединения.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине