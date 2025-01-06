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Індонезія стала повноправним членом БРІКС

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Республіка Індонезія офіційно приєдналась до БРІКС як повноправний член. Про це 6 січня повідомило Міністерство закордонних справ Бразилії, яка цьогоріч головує в БРІКС.

Деталі 

  • Індонезія, яка є четвертою за чисельністю населення країною світу, раніше висловлювала намір стати частиною БРІКС для зміцнення позицій країн, що розвиваються, і підтримки інтересів Глобального Півдня.
  • Бразилія, яка головуватиме в блоці в 2025 році, повідомила, що держави-члени одноголосно схвалили вступ Індонезії як частину процесу розширення блоку, що був підтриманий на саміті в Йоганнесбурзі у 2023 році.
  • Хоча Індонезія отримала дозвіл на вступ ще в 2023 році, вона подала офіційну заявку лише після проведення президентських виборів, що відбулись того ж року. Президент Прабово Субіанто приступив до виконання своїх обовʼязків у жовтні.

Контекст 

Індонезія давно висловлювала бажання приєднатися до БРІКС, прагнучи зміцнити позиції серед країн, що розвиваються. Міністр закордонних справ Індонезії Сугіоно зазначив, що це є проявом незалежної та активної зовнішньої політики країни, підкреслюючи важливість участі в міжнародних форумах.

Президент Індонезії Прабово Субіанто, який вступив на посаду в жовтні 2024 року, підкреслював важливість співпраці з усіма країнами, включаючи Китай та США, і наголошував на необхідності зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки, боротьби з бідністю та розвитку людських ресурсів.

Заява Індонезії про намір приєднатися до БРІКС була зроблена під час саміту БРІКС у Казані в жовтні 2024 року, пише Reuters.

BRICS (скорочення від назв країн Brazil, Russia, India, China, South Africa) – це міжнародна організація найбільших країн, що розвиваються. До її складу входять девʼять країн: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка (ПАР), а також нові учасники – Єгипет, Іран, Ефіопія та ОАЕ, які приєдналися на початку цього року. Крім того, група запросила Саудівську Аравію, яка наразі обмірковує можливість вступу. Водночас Малайзія, Таїланд і Азербайджан також розглядають перспективи приєднання.

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