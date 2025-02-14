Уряд виділив 5,1 млрд грн на програму «Зроблено в Україні». На що спрямують кошти

Кабінет Міністрів України виділив 5,1 млрд грн на реалізацію політик програми «Зроблено в Україні». Основна частина коштів піде на гуманітарне розмінування сільгоспземель і програми розвитку українського виробництва. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі від 14 лютого.

Деталі

1,6 млрд грн буде спрямовано на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, зокрема через програму «Національний кешбек», яка компенсуватиме покупцям 15% вартості продукції українського виробництва. Це включає громадський транспорт, комунальну та спеціальну техніку, ліфти та енергообладнання.

2 млрд грн призначено для гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, з компенсацією аграріям до 100% витрат на розмінування.

500 млн грн буде направлено на компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки, що допоможе фермерам знизити витрати та підтримати вітчизняне машинобудування. Очікується, що у 2025 році компенсацію отримають близько 2000 фермерів, що сприятиме зростанню виробництва агротехніки на 10-15% і зменшенню залежності від імпорту.

500 млн грн буде виділено на створення інфраструктури індустріальних парків, а ще 500 млн грн – на підтримку великих інвестиційних проєктів через компенсацію витрат інвесторів на будівництво та підключення інфраструктури.

Контекст

Економіка України за 11 місяців 2024 року зросла на 4% (з можливими коливаннями в межах ±0,5%). У листопаді темпи зростання знизилися до 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

Міжнародний валютний фонд підвищив свій прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік з 3% до 4% у порівнянні з вересневими оцінками.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024 році до 2,7% у 2025 році.

Видання The Economist зазначає, що хоча українська економіка наразі на 25% менша за рівень 2021 року, вперше після початку повномасштабного вторгнення вона має ознаки перевершення російської за ключовими економічними показниками.