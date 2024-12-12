Рост ВВП Украины в ноябре замедлился до 0,9% в годовом исчислении – Минэкономики

Экономика Украины за 11 месяцев текущего года выросла на 4% [±0,5%], сообщила пресс-служба Минэкономики 12 декабря. В ноябре темпы роста несколько замедлились и составили 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Ключевые факты

В 2024 году драйверами роста экономики остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля, сообщило Минэкономики.

В ноябре положительную динамику демонстрировали следующие отрасли: транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора); строительство (благодаря программам господдержки); внутренняя торговля (причины – постоянный внутренний спрос и предложение товаров); перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличию альтернативных мощностей энергообеспечения), добывающая промышленность (работа новых скважин по добыче газа).

Отмечается, что важную роль сыграли государственные программы поддержки – грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование «5-7-9%», «єОселя» и другие в рамках политики «Зроблено в Україні».

Увеличение закупок украинской продукции ОПК также стимулирует рост машиностроения.

Контекст

По итогам 10 месяцев 2024 года экономика Украины выросла на 4,2%, в октябре рост замедлился до 1,3% против 3,8% в сентябре.

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение ВВП Украины по итогам 2024 года на уровне 3%, инфляцию – 9%. Предыдущий прогноз Фонда – рост ВВП в диапазоне от 2,5% до 3,5% при инфляции 8%.

По прогнозу Минэкономики, увеличение ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,5% (ранее прогнозировалось 4,6%). Потребительские цены в среднем за год повысятся на 5,4%, декабрь к декабрю – на 7,9% (по сравнению с 8,5% и 9,7% на декабрь (по предварительному прогнозу).

В последнем Инфляционном отчете НБУ прогнозировал рост реального ВВП в 2024 году на 4% и ускорение динамики Индекса потребительских цен до 9,7% к концу текущего года.

Правительство ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025 году.