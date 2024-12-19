Украина демонстрирует экономическое преимущество над Россией – The Economist

Украинская экономика, хоть и остается на 25% меньше, чем в 2021 году, впервые с начала полномасштабного вторжения превосходит российскую по ключевым показателям. Об этом пишет The Economist 18 декабря.

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Экономика Украины испытывает серьезные трансформации. Несмотря на снижение ВВП на 25% по сравнению с 2021 годом, страна демонстрирует экономический рост, что составляет 4% в 2024-м. Стабильность национальной валюты и низкие процентные ставки контрастируют с российской экономикой, столкнувшейся с серьезными проблемами: прогнозируемый рост ВВП России – всего 0,5-1,5% в 2025 году, а ставки достигли 23%.

Украина также сталкивается с энергетическими проблемами из-за разрушения инфраструктуры в результате российских атак. Впрочем, благодаря импорту энергии и альтернативным источникам дефицит снизился, и в 2025-м ожидается его снижение до 6%.

Недостаток рабочей силы, вызванный мобилизацией и эмиграцией, остается проблемой для предприятий. Количество вакансий в Украине выросло, но конкуренция на рынке труда уменьшилась, что приводит к росту заработных плат.

Финансирование предприятий, особенно малых фермеров остается проблемой. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году составит 20% ВВП. Однако международная помощь позволяет покрыть часть этого дефицита.

Контекст

По итогам 10 месяцев 2024-го экономика Украины выросла на 4,2%. Однако в октябре темп роста замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2024 года ВВП Украины увеличится на 3%, а уровень инфляции составит 9%. Ранее прогноз Фонда предвидел рост ВВП в пределах от 2,5% до 3,5%, а инфляцию – на уровне 8%.

Министерство экономики ожидает, что прирост ВВП в 2024-м составит 3,5% (уменьшенный прогноз по сравнению с предыдущим значением 4,6%). Прогнозируется, что потребительские цены вырастут на 5,4% в год, а в декабре по сравнению с декабрем 2023 года инфляция достигнет 7,9% (ранее предполагалось 8,5% и 9,7%).

На основе последнего Инфляционного отчета Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП на 4% в 2024-м и повышение Индекса потребительских цен до 9,7% до конца года.

Правительство Украины ожидает, что темпы экономического роста замедлятся с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025-м.