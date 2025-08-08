Годовая инфляция в июле замедлилась до 14,1% по сравнению с 14,3% в июне, сообщила Государственная служба статистики 8 августа. Потребительские цены в июле упали на 0,2% против роста на 0,8% в прошлом месяце.

Подробности

Наибольший годовой прирост зафиксирован в категории продуктов питания и безалкогольных напитков – +22,6%. Среди них: яйца подорожали на 82,4%, фрукты – на 52,1%, подсолнечное масло – на 30,4%, масло – на 27,8%, мясо и мясопродукты – на 24,2%, молоко – на 20,3%, хлеб – на 19,7%. В то же время сахар подешевел на 5,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 19,2%, что обусловлено ростом цен на табачные изделия на 2,6% только за июль.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 2,4%, в том числе услуги по управлению многоквартирными домами – на 13,5%.

Транспорт подорожал на 7,1% год к году, в том числе транспортные услуги – на 12,7%, топливо и смазки – на 6,7%.

Связь выросла в цене на 15,1%, ресторанные и гостиничные услуги – на 15,6%, образование – на 12,1%.

В месячном выражении (июль к июню 2025 года) цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего на 23,9% подешевели овощи, на 2,8% – сахар. В то же время на 0,3-1,7% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности одежда – на 5,2%, обувь – на 4,0%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 4,1%.

Инфографика: Алина Кохан

Контекст

В июне годовая инфляция замедлилась до 14,3% по сравнению с 15,9% в мае, а месячная инфляция составила 0,8% против 1,3% в прошлом месяце. Основной причиной замедления инфляции стало исключение из годового показателя прошлогоднего роста тарифов на электроэнергию, составившего 64%.

В отличие от общей тенденции, цены на продовольственные товары в годовом исчислении в июне росли быстрее: с 22,1% в мае до 23,2%. В частности, годовой рост цен на фрукты ускорился с 33,5% до 51,7%, на мясо и мясопродукты – с 18,2% до 22,9%. В то же время цены на яйца, как и ожидалось, замедлились – с 86% до 59,2%.

В целом, на потребительском рынке в июне по сравнению с маем цены выросли на 0,8%, а с начала года – на 6,5%. Базовая инфляция в июне составила 0,3% по сравнению с маем и 12,1% с начала года. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует снижение инфляции летом с последующим уменьшением до 8,7% к концу года, что вернет ее до однозначного уровня. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, стабильное энергоснабжение, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.