Индекс цен производителей промышленной продукции в июне вырос на 13,1% по сравнению с июнем 2024 года. В пределах Украины цены повысились на 13%, в то время как экспортные цены выросли на 14,3%. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины от 24 июля. В мае 2025 года рост цен в промышленности составил 28,9% по сравнению с маем 2024 года.

Подробности

Наибольшее замедление роста цен отмечалось в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха с 45,7% в мае 2025 года до 13,4% в июне и производстве фармацевтических продуктов с 24% до 15,3% соответственно. Цены упали в производстве сахара на 8,1% в июне после роста на 8,6% в мае.

Наибольший рост цен в июне зафиксирован в производстве мяса и мясных продуктов на 24,1% (24,4% в пределах Украины, 7,8% на экспорт), производстве молочных продуктов на 18,3% и в производстве хлеба (18,9% в пределах Украины, 11,2% на экспорт), хлебобулочных и мучных изделий на 17,5% (17,5% и 20,2% соответственно).

В перерабатывающей промышленности индекс цен составил 113,1%, с внутренними ценами на уровне 12,2% и экспортными – 17,3%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров показали минимальный рост цен на 0,7%. Добыча металлических руд снизилась в цене на 1,2% (минус 2,9% в пределах Украины и минус 0,9% на экспорт).

В поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 13,4%.

Среди категорий товаров потребительские товары краткосрочного использования выросли в цене на 19% (16,5% в пределах Украины, 30,3% на экспорт), энергия – на 11,2% (11,2% и 16% соответственно), а товары промежуточного потребления – на 7,5% (7,8% и 7,3%).

Контекст

В 2024 году Национальный банк Украины (НБУ) не раз недооценивал темпы роста потребительской инфляции. В январе 2024 года в инфляционном отчете НБУ прогнозировал инфляцию на конец года на уровне 8,6%, в апреле этот показатель был скорректирован до 8,2%. В октябре, когда инфляция достигла 8,3%, НБУ повысил прогноз на декабрь до 9,7%. Однако фактическая инфляция к концу 2024 года достигла 12%, значительно превысив ожидания.

Это расхождение между прогнозами и реальными показателями заставило НБУ пересмотреть монетарную политику. В начале 2024-го регулятор планировал постепенно снижать учетную ставку, но летом изменил риторику, допуская возможность снижения ставки только в 2025 году. В декабре 2024 года НБУ был вынужден повысить учетную ставку до 13,5%, что стало кардинальным изменением курса. После этого повышение произошло в январе 2025-го до 14,5% и в марте 2025-го до 15,5%.

24 июля на заседании правления НБУ по монетарной политике Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, однако ухудшил прогноз роста ВВП до 2,1% по итогам 2025 года, а инфляции – до 9,7%.