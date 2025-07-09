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В Украине замедлилась инфляция. В июне цены выросли на 14,3%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Годовая инфляция в июне замедлилась до 14,3% по сравнению с 15,1% в мае, сообщила Государственная служба статистики 9 июля. Месячная инфляция в июне составила 0,8% против 0,7% в прошлом месяце.

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Подробности

  • Главным фактором ожидаемого замедления инфляции было исключение из годового показателя прошлогоднего изменения бытовых тарифов на электроэнергию, составившего 64% (а сейчас 0%).
  • В отличие от общего показателя инфляции, для продовольственных товаров в годовом исчислении в июне даже наблюдалось дальнейшее ускорение динамики цен: с 22,1% в мае до 23,2%. Так, годовой рост цен на фрукты ускорился с 33,5% до 51,7%, на мясо и мясопродукты – с 18,2% до 22,9%. А вот годовой прирост цен на яйца ожидаемо замедлился с 86% до 59,2%.
  • В целом на потребительском рынке в июне по сравнению с маем цены выросли на 0,8%, а с начала года – на 6,5%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,3%, с начала года – 12,1%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.
  • Больше всего за месяц подорожали фрукты – на 13,5%. На 3,30,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сало, хлеб, кисломолочную продукцию, масло и сахар. В то же время на 8,1% подешевели овощи, на 1,1–0,4% снизились цены на яйца, макаронные изделия, молоко и рис.
В Украине замедлилась инфляция. В июне цены выросли на 14,3% /Фото 1
  • Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,1%, в том числе табачные изделия подорожали на 1,8%. Одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе одежда – на 2,3%, обувь – на 2,1%.
  • Цены на транспорт за месяц выросли на 1,1%, главным образом из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4% и топлива и смазочных масел на 2,3%. В то же время проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 0,7%.

Контекст

В мае годовая инфляция в Украине выросла до 15,9% по сравнению с 15,1% в апреле, по данным Госстата. Месячная инфляция ускорилась до 1,3% по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2,8%. Больше всего подорожали фрукты – на 17,6%. Также выросли цены на свинину, мясо птицы, говядину, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты, хлеб, сало, овощи, макаронные изделия и сахар – в пределах 0,7–8,3%.

Национальный банк Украины предусматривает снижение инфляции летом с последующим уменьшением до 8,7% к концу года, что вернет ее к однознаковому уровню. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, стабильное энергоснабжение, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.

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