НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% та попередив про зовнішньополітичні ризики

Національний банк України підвищив облікову ставку на 1 в.п. вдруге поспіль до 15,5% на тлі високої інфляції. Регулятор констатує підвищену увагу до зростання цін. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 6 березня.

Ключові факти

Крім підвищення ставки до 15,5%, НБУ змінив операційний дизайн – від 7 березня ставки за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування також підвищаться на 1 в.п., однак з 4 квітня вони додадуть ще по 1 в.п. і становитимуть 19,5% для тримісячних депсертів та 19% – для рефінансування (кредити овернайт).

Можливості банків вкладати кошти у депозитні сертифікати залежать від обсягу залучення депозитів населення упродовж останніх 12 місяців. Нове рішення НБУ збільшує мультиплікатор цього інструменту з 3 до 3,5. Зміна ставок та мультиплікатору має збільшити стимули банків залучати гривневі депозити населення і, відповідно, стимулюватиме підвищувати ставки за ними.

населення упродовж останніх 12 місяців. Нове рішення НБУ збільшує мультиплікатор цього інструменту з 3 до 3,5. Зміна ставок та мультиплікатору має збільшити стимули банків залучати гривневі депозити населення і, відповідно, стимулюватиме підвищувати ставки за ними. Нацбанк бачить поліпшення інфляційних очікувань населення, однак констатує – увагу до теми зростання цін залишається підвищеною, свідчить статистика пошукових запитів.

Стійкість валютного ринку (Від піка на початку року гривня зміцнилась до долара на майже 1 гривню – з 42,3 грн/$ до 41,4 грн/$) призвела до зниження чистої купівлі валюти бізнесом та населенням, а також зберегла попит на гривневі інструменти

Інфляція найбільшими місяцями продовжить зростати, прогнозує НБУ. Причини все ті ж – погані врожаї минулого року та збільшення витрат бізнесу. У другому півріччі інфляція має піти на спад через вичерпання цих факторів, прогнозує регулятор.

Ключовим ризиком для економіки України залишається повномасштабна війна. Також у списку: виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для оборони; руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної; негативні міграційні тенденції і їхній вплив на ринок праці.

Серед нових ризиків НБУ називає геополітичну нестабільність, зокрема ризик фрагментації світової торгівлі.

Контекст

У 2024 році НБУ неодноразово недооцінював реальну динаміку інфляції. У січневому Інфляційному звіті НБУ (2024 року) прогнозував інфляцію на рівні 8,6% до кінця року, а у квітні навіть покращив цей показник до 8,2%. У жовтні, після того, як споживча інфляція досягла 8,3%, НБУ оновив прогноз на грудень до 9,7%. Однак фактичний результат перевищив очікування, досягнувши 12%.

Це значне відхилення між прогнозами та реальними показниками змусило НБУ кардинально змінити монетарну політику. На початку року регулятор заявляв про поступове зниження облікової ставки, однак уже влітку риторика змінилася на обережне припущення про можливість зниження ставки лише у 2025 році. До грудня НБУ був змушений перейти до підвищення облікової ставки, що стало поворотом на 180 градусів у його політиці.