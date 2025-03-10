Інфляція прискорилася до 13,4%. Найбільше серед харчів подорожчали масло та олія

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з груднем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року. Про це 10 березня повідомила Державна служба статистики.

Деталі

Прискорення інфляції обумовлене як тимчасовими факторами – літньо-осінньою посухою та структурними причинами – зростанням виробничих витрат.

Минулорічний неврожай вплинув на ціни не лише безпосередньо, як у випадку з овочами, а й опосередковано – через подорожчання сировини у харчовій промисловості та кормів для тваринництва.

У лютому на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої піднялися на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця (+3,5%) і соняшникова олія (+3,4%). На 0,6–1,9% зросли ціни на макарони, фрукти, масло, зернові продукти, рибу, безалкогольні напої, молоко, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, тоді як цукор подешевшав на 0,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,3%, головним чином через зростання цін на тютюн (+2,0%).

Транспортні послуги подорожчали на 0,6%, що пов’язано зі зростанням цін на паливо, мастила та проїзд в автотранспорті (+1,1%), хоча залізничні квитки подешевшали на 0,9%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива майже не змінилися (+0,2% до січня).

колаж Олександра Карасьова

Контекст

Упродовж 2024 року Національний банк України кілька разів переглядав прогнози інфляції. У січневому Інфляційному звіті НБУ очікував інфляцію на рівні 8,6% до кінця року, а в квітні навіть знизив прогноз до 8,2%. Проте вже в липні, на тлі пришвидшення зростання цін, прогноз підвищили до 8,5%. Восени, коли інфляція досягла 8,3%, Нацбанк знову змушений був переглянути очікування, піднявши прогноз на грудень до 9,7%. Втім, фактичний рівень інфляції становив 12%, значно перевищивши очікування регулятора.

Ця розбіжність між прогнозами і реальністю змусила НБУ кардинально змінити підхід до монетарної політики. Хоча спочатку регулятор планував поступове зниження облікової ставки, вже влітку він змінив риторику, відтермінувавши можливість пом’якшення грошово-кредитної політики щонайменше до 2025 року.

Щоб загальмувати інфляцію та втримати під контролем валютний ринок і очікування бізнесу, НБУ в січні та березні 2025 року підвищив облікову ставку спочатку до 14,5%, а потім до 15,5%.

У нових прогнозах НБУ вказує, що з вичерпанням тимчасових чинників, таких як минулорічна посуха, інфляція у другій половині 2025 року має почати поступово знижуватися. Водночас регулятор визнає, що питання своєчасності підвищення облікової ставки залишається відкритим. З огляду на затримку монетарної трансмісії, яка може тривати від 9 до 18 місяців, ефект від підвищення ставки на споживчі ціни проявиться вже після того, як дія тимчасових чинників завершиться.