НБУ объяснил превышение прогноза инфляции в 2024-м и ожидает ее дальнейшего ускорения

В первые месяцы 2025 года инфляция продолжит расти, прогнозирует Национальный банк Украины 13 января. Это будет происходить из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов более низких урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривни.

Ключевые факты

В то же время регулятор ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ – 5% на горизонте политики.

Снижению инфляции будут способствовать, в частности, меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, уменьшение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, в месячном измерении цены выросли на 1,4%.

НБУ признал, что фактическая потребительская инфляция в декабре была выше прогноза Нацбанка, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года.

Согласно комментарию НБУ, весомым двигателем роста цен и основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза оставались временные факторы, прежде всего стремительное подорожание продуктов питания из-за более низких урожаев. В то же время ощутимо усилилось и фундаментальное ценовое давление на фоне дальнейшего увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда. Определенное влияние оказали и эффекты от ослабления обменного курса гривни.

Обновленный макропрогноз, в частности прогноз инфляции на 2025–2027 годы, будет обнародован 23 января.

Контекст

В течение 2024 года Национальный банк Украины систематически недооценивал инфляционную динамику. Так, в январском Инфляционном отчете прогноз НБУ на конец года составил 8,6%, в апреле он был даже улучшен до 8,2%. В июле при уже существующем ускорении текущей динамики цен прогноз на конец года был пересмотрен лишь до 8,5%, а фактическое ускорение потребительской инфляции до 8,3% уже в октябре побудило НБУ в тот месяц обновить прогноз инфляции на декабрь лишь до 9,7%, хотя фактическим результатом стало12%.

Такое отклонение фактической инфляции от прогнозов НБУ повлекло за собой разворот направления его монетарной политики на 180 градусов. Если в начале 2024 года НБУ коммуникировал на рынке дальнейшее уменьшение учетной ставки, то летом риторика превратилась в «возможность возврата к снижению ставки в 2025 году», а в декабре НБУ перешел к повышению учетной ставки.