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Иран готовится к минированию Ормузского пролива – Reuters

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Иран загрузил морские мины на военные корабли в Персидском заливе. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника со ссылкой на данные разведки. Это усилило опасение Вашингтона относительно возможного минирования Ормузского пролива.

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Подробности

  • Загрузка мин произошла после израильских ракетных ударов по территории Ирана, которые начались 13 июня. Хотя эти мины не были размещены непосредственно в Ормузском проливе, аналитики полагают, что подготовка могла являться признаком серьезных намерений Тегерана.
  • После ударов США по трем иранским ядерным объектам 22 июня парламент Ирана принял рекомендательное решение в пользу блокировки пролива. В то же время окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Тегеран неоднократно угрожал закрыть пролив, но никогда этого не делал.
  • Неизвестно, была ли загрузка мин настоящей подготовкой или демонстративным шагом, призванным усилить давление на США. Источники не уточнили, были ли мины впоследствии разгружены.

Контекст

Ормузский пролив – ключевой маршрут для 20% мировых поставок нефти и газа. Ее блокировка привела бы к резкому росту энергетических цен и новой волне дестабилизации на рынке.

Несмотря на опасения возрастания цен на нефть, глобальные эталонные цены упали более чем на 10% после ударов США, что объясняется, в частности, отсутствием серьезных сбоев в поставках.

Операция Midnight Hammer, по словам представителя Белого дома, позволила сохранить открытый проход через пролив и ослабить позиции Ирана.

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