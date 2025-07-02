Иран загрузил морские мины на военные корабли в Персидском заливе. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника со ссылкой на данные разведки. Это усилило опасение Вашингтона относительно возможного минирования Ормузского пролива.

Подробности

Загрузка мин произошла после израильских ракетных ударов по территории Ирана, которые начались 13 июня. Хотя эти мины не были размещены непосредственно в Ормузском проливе, аналитики полагают, что подготовка могла являться признаком серьезных намерений Тегерана.

После ударов США по трем иранским ядерным объектам 22 июня парламент Ирана принял рекомендательное решение в пользу блокировки пролива. В то же время окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Тегеран неоднократно угрожал закрыть пролив, но никогда этого не делал.

Неизвестно, была ли загрузка мин настоящей подготовкой или демонстративным шагом, призванным усилить давление на США. Источники не уточнили, были ли мины впоследствии разгружены.

Контекст

Ормузский пролив – ключевой маршрут для 20% мировых поставок нефти и газа. Ее блокировка привела бы к резкому росту энергетических цен и новой волне дестабилизации на рынке.

Несмотря на опасения возрастания цен на нефть, глобальные эталонные цены упали более чем на 10% после ударов США, что объясняется, в частности, отсутствием серьезных сбоев в поставках.

Операция Midnight Hammer, по словам представителя Белого дома, позволила сохранить открытый проход через пролив и ослабить позиции Ирана.