Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив после ударов США по его ядерным объектам. Это угрожает мировой энергетической безопасности, ведь через пролив проходит 20% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть уже подскочили до пятимесячного максимума, а рынки реагируют паникой. Как это отразится на экономической и геополитической ситуации в мире? Главное из разборов WSJ, FT и Reuters
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Парламент Ирана проголосовал за то, чтобы закрыть Ормузский пролив после присоединения США к израильским ударам по ядерным объектам Тегерана, пишет WSJ. Высший совет национальной безопасности Ирана теперь должен принять окончательное решение о закрытии пролива после бомбардировок США в воскресенье, 22 июня, добавляет Reuters со ссылкой на иранское Press TV. Это вызвало панику на нефтяных рынках и понижение фьючерсов на американские акции в воскресенье, 22 июня.
Два супертанкера Coswisdom Lake и South Loyalty, каждый из которых может перевозить до 2 млн баррелей нефти, уже выбрали маршрут в обход Ормузского пролива. Обострение на Ближнем Востоке усугубляет риски для коммерческого судоходства в регионе.
Между тем, американские военные уже разрабатывают план действий на случай, если Иран выполнит эту угрозу. Ракетные удары и атаки беспилотников Ирана представляют серьезную угрозу для американских баз и объектов в регионе. Некоторые эксперты также опасаются, что подразделения Аль-Кудс, действующие в качестве прокси-сил Ирана, могут атаковать войска США.
Цена Ормузского пролива для мира
Ормузский пролив – узкая полоса воды шириной 20 миль, через которую ежедневно проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная доля объемов сжиженного природного газа. Этот маршрут критически важен для энергоснабжения Китая, автопромышленности и авиационной отрасли США.
Поставки нефти через этот пролив важны и для авто- и химической промышленности и электростанций по всему миру и обеспечивают топливом нефтерасходную экономику Китая, комментирует WSJ. Эти поставки также влияют на цены, уплачиваемые водителями в США и пассажирами авиакомпаний. Иран неоднократно оказывал давление на танкеры под иностранными флагами в этом регионе и время от времени угрожал более широкой блокадой торговли в моменты напряжения – шагом, который мог бы подорвать финансовые рынки и привести к стремительному росту глобальных цен на энергоносители.
Закрытие пролива было бы «самоубийством» для Ирана, говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC. «Вся их экономика проходит через Ормузский пролив», – добавил он. Научный сотрудник Немецкого института международных и дел безопасности Хамидреза Азизи говорит, что решение будет зависеть от уровня угрозы для режима: «Стратегически Иран мог бы рассматривать краткосрочную экономическую жертву как рычаг влияния. Но в то же время это означало бы отказ от единственного источника глобальных энергетических доходов и риска долгосрочного удара по его репутации».
Бывший руководитель танкерной компании и аналитик военной разведки ВМС США Энтони Герни подчеркивает: «Как только [иранцы] используют пролив как разменную монету, он потерян». Он предупреждает, что полное закрытие вызвало бы быстрый военный ответ США и переросло бы в затяжную операцию.
Пятимесячный рекорд
Цены на нефть достигли пятимесячного максимума после ударов США по ядерным объектам Ирана, что увеличило вероятность атак Тегерана на энергетическую инфраструктуру региона или судоходство в Ормузском проливе.
Цена нефти марки Brent подскочила до $81,4 за баррель на открытии торгов в понедельник, 23 июня, в Азии, а затем опустилась до $78,8 (+2,3% за день). Американский бенчмарк West Texas Intermediate также вырос до $75,5. Цены уже выросли на 14–15% с тех пор, как Израиль 10 дней назад начал свое первое неожиданное нападение на Иран. Более высокие цены на нефть, вероятно, повлияют и на другие энергетические рынки, в частности на бензин, что может повлечь за собой новый всплеск инфляции в мире.
Иран экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки, в то время как примерно 21 млн баррелей нефти из Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ ежедневно проходят через Ормузский пролив, отмечает FT. Около трети мировых морских поставок нефти ежедневно проходит через узкую водную артерию, отделяющую Иран от стран залива. Любые атаки на суда в проливе могут привести к скачку цен на энергоносители.
«Была перейдена четкая красная линия», – отметил руководитель отдела геополитического анализа в энергетической консалтинговой компании Rystad Хорхе Леон. Он отметил, что авиаудары в выходные стали первым случаем прямой атаки США на иранскую территорию. «В крайнем сценарии, если Иран ответит прямыми ударами или атакует региональную нефтяную инфраструктуру, цены на нефть резко взлетят, – говорит он. – Даже при отсутствии немедленного ответа рынки, вероятно, будут закладывать в цены повышенную геополитическую премию за риск».
Ядерные амбиции Ирана против Ормузского пролива
Угроза срыва поставок энергоносителей уже вызвала беспокойство правительств и экспертов. Саудовская Аравия и Катар призвали к деэскалации, предупреждая о «катастрофических последствиях» напряженности в регионе, пишет FT.
Возможные атаки на нефтяные месторождения союзников США, в частности Саудовской Аравии и Катара, также усугубляют риски для глобальной энергетической безопасности. «Представители сил безопасности отмечают, что Ирану было бы трудно надолго полностью закрыть Ормузский пролив, – говорит бывшая аналитик ЦРУ Хелима Крофт. – Но многие эксперты по безопасности считают, что у Ирана есть возможность нанести удары по отдельным танкерам и ключевым портам с помощью ракет и мин».
Длительный рост цен на нефть будет подпитывать инфляцию и сдерживать рост мировой экономики. «Администрации Трампа будет трудно совместить уничтожение ядерных амбиций Ирана и избежание резкого скачка цен на нефть, что может усилить инфляцию и ослабить экономику США», – заявил FT директор по инвестициям хедж-фонда Gallo Partners Майкл Альфаро, специализирующийся на энергетике и промышленности.
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