Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив после ударов США по его ядерным объектам . Это угрожает мировой энергетической безопасности, ведь через пролив проходит 20% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть уже подскочили до пятимесячного максимума, а рынки реагируют паникой. Как это отразится на экономической и геополитической ситуации в мире? Главное из разборов WSJ , FT и Reuters

Парламент Ирана проголосовал за то, чтобы закрыть Ормузский пролив после присоединения США к израильским ударам по ядерным объектам Тегерана, пишет WSJ. Высший совет национальной безопасности Ирана теперь должен принять окончательное решение о закрытии пролива после бомбардировок США в воскресенье, 22 июня, добавляет Reuters со ссылкой на иранское Press TV. Это вызвало панику на нефтяных рынках и понижение фьючерсов на американские акции в воскресенье, 22 июня.

Два супертанкера Coswisdom Lake и South Loyalty, каждый из которых может перевозить до 2 млн баррелей нефти, уже выбрали маршрут в обход Ормузского пролива. Обострение на Ближнем Востоке усугубляет риски для коммерческого судоходства в регионе.

Между тем, американские военные уже разрабатывают план действий на случай, если Иран выполнит эту угрозу. Ракетные удары и атаки беспилотников Ирана представляют серьезную угрозу для американских баз и объектов в регионе. Некоторые эксперты также опасаются, что подразделения Аль-Кудс, действующие в качестве прокси-сил Ирана, могут атаковать войска США.

Цена Ормузского пролива для мира

Ормузский пролив – узкая полоса воды шириной 20 миль, через которую ежедневно проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная доля объемов сжиженного природного газа. Этот маршрут критически важен для энергоснабжения Китая, автопромышленности и авиационной отрасли США.

Поставки нефти через этот пролив важны и для авто- и химической промышленности и электростанций по всему миру и обеспечивают топливом нефтерасходную экономику Китая, комментирует WSJ. Эти поставки также влияют на цены, уплачиваемые водителями в США и пассажирами авиакомпаний. Иран неоднократно оказывал давление на танкеры под иностранными флагами в этом регионе и время от времени угрожал более широкой блокадой торговли в моменты напряжения – шагом, который мог бы подорвать финансовые рынки и привести к стремительному росту глобальных цен на энергоносители.

Закрытие пролива было бы «самоубийством» для Ирана, говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC. «Вся их экономика проходит через Ормузский пролив», – добавил он. Научный сотрудник Немецкого института международных и дел безопасности Хамидреза Азизи говорит, что решение будет зависеть от уровня угрозы для режима: «Стратегически Иран мог бы рассматривать краткосрочную экономическую жертву как рычаг влияния. Но в то же время это означало бы отказ от единственного источника глобальных энергетических доходов и риска долгосрочного удара по его репутации».

Бывший руководитель танкерной компании и аналитик военной разведки ВМС США Энтони Герни подчеркивает: «Как только [иранцы] используют пролив как разменную монету, он потерян». Он предупреждает, что полное закрытие вызвало бы быстрый военный ответ США и переросло бы в затяжную операцию.

Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 20% мировых морских поставок нефти Фото Getty Images

Пятимесячный рекорд

Цены на нефть достигли пятимесячного максимума после ударов США по ядерным объектам Ирана, что увеличило вероятность атак Тегерана на энергетическую инфраструктуру региона или судоходство в Ормузском проливе.

Цена нефти марки Brent подскочила до $81,4 за баррель на открытии торгов в понедельник, 23 июня, в Азии, а затем опустилась до $78,8 (+2,3% за день). Американский бенчмарк West Texas Intermediate также вырос до $75,5. Цены уже выросли на 14–15% с тех пор, как Израиль 10 дней назад начал свое первое неожиданное нападение на Иран. Более высокие цены на нефть, вероятно, повлияют и на другие энергетические рынки, в частности на бензин, что может повлечь за собой новый всплеск инфляции в мире.

Иран экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки, в то время как примерно 21 млн баррелей нефти из Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ ежедневно проходят через Ормузский пролив, отмечает FT. Около трети мировых морских поставок нефти ежедневно проходит через узкую водную артерию, отделяющую Иран от стран залива. Любые атаки на суда в проливе могут привести к скачку цен на энергоносители.

«Была перейдена четкая красная линия», – отметил руководитель отдела геополитического анализа в энергетической консалтинговой компании Rystad Хорхе Леон. Он отметил, что авиаудары в выходные стали первым случаем прямой атаки США на иранскую территорию. «В крайнем сценарии, если Иран ответит прямыми ударами или атакует региональную нефтяную инфраструктуру, цены на нефть резко взлетят, – говорит он. – Даже при отсутствии немедленного ответа рынки, вероятно, будут закладывать в цены повышенную геополитическую премию за риск».

Ночью в субботу, 21 июня, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в том числе и в Тегеране Фото Getty Images

Ядерные амбиции Ирана против Ормузского пролива

Угроза срыва поставок энергоносителей уже вызвала беспокойство правительств и экспертов. Саудовская Аравия и Катар призвали к деэскалации, предупреждая о «катастрофических последствиях» напряженности в регионе, пишет FT.

Возможные атаки на нефтяные месторождения союзников США, в частности Саудовской Аравии и Катара, также усугубляют риски для глобальной энергетической безопасности. «Представители сил безопасности отмечают, что Ирану было бы трудно надолго полностью закрыть Ормузский пролив, – говорит бывшая аналитик ЦРУ Хелима Крофт. – Но многие эксперты по безопасности считают, что у Ирана есть возможность нанести удары по отдельным танкерам и ключевым портам с помощью ракет и мин».

Длительный рост цен на нефть будет подпитывать инфляцию и сдерживать рост мировой экономики. «Администрации Трампа будет трудно совместить уничтожение ядерных амбиций Ирана и избежание резкого скачка цен на нефть, что может усилить инфляцию и ослабить экономику США», – заявил FT директор по инвестициям хедж-фонда Gallo Partners Майкл Альфаро, специализирующийся на энергетике и промышленности.