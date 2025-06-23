Американские военные разрабатывают план действий на случай, если Иран выполнит угрозу перекрыть Ормузский пролив – ключевой маршрут транспортировки нефти и газа, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Подробности

По оценкам военных и аналитиков, цитируемых NYT, ракетные удары и атаки беспилотников представляют серьезную угрозу для американских баз и объектов в регионе. Некоторые эксперты также опасаются, что подразделения Аль-Кудс, действующие в качестве прокси-сил Ирана, могут атаковать войска США.

Перекрытие Ираном пролива, ширина которого в самом узком месте составляет 33 км и через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, может изолировать американские тральщики в Персидском заливе. Два представителя Пентагона, принимавших участие в обсуждениях в Белом доме, отметили, что ВМС США пытаются рассредоточить свои корабли в заливе, чтобы снизить их уязвимость.

Во время операции израильских войск против ядерных объектов Ирана, которая длится более недели, иранские военно-морские базы не подвергались атакам. Тегеран сохраняет мощный флот в регионе, где находится около 40 000 американских военных, а также имеет значительный арсенал мин, которые могут быть установлены в Ормузском проливе.

«Многие варианты действий Ирана подобны стратегии террориста-смертника. Тегеран способен нанести значительный ущерб, заминировав пролив, уничтожив региональные нефтяные объекты или атаковав Израиль ракетами, но сам Иран может не выдержать ответный удар», – отметил эксперт Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур.

Бывший офицер ВМС США, служивший на тральщике в Персидском заливе, отметил, что Иран может сделать операцию по разминированию пролива чрезвычайно дорогой и опасной для США, и она продлится минимум неделю.

Минирование пролива нанесет экономический удар и по самому Ирану, ведь почти весь его нефтяной экспорт проходит через этот канал. США, чей Пятый флот отвечает за безопасность торгового судоходства в регионе, вместе с другими странами ощутят последствия блокады через рост цен на энергоносители.

По данным аналитической компании Vortexa, с начала 2022-го по май 2025 года суточный поток через пролив составлял от 17,8 млн до 20,8 млн баррелей нефти, конденсата и горючего. Страны ОПЕК, в том числе Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия, экспортируют через пролив большую часть своей нефти, преимущественно в Азию. Катар, один из крупнейших экспортеров СПГ, транспортирует через пролив почти весь свой сжиженный газ.

Контекст

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанзу и Исфахану, о чем сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. В ночном обращении к нации президент США объявил о «полном уничтожении» ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что цель операции – остановить обогащение урана и свернуть ядерную программу страны. Трамп назвал эти удары «военным триумфом».

Он предупредил Тегеран, что последующая эскалация приведет к «более серьезным последствиям». По информации Axios и Reuters, ссылающихся на источники в администрации Трампа, удары нанесли бомбардировщики B-2, оснащенные «бункерными» бомбами для уничтожения укрепленных подземных целей.

23 июня два супертанкера, каждый из которых перевозит около 2 млн баррелей нефти, изменили маршрут, обойдя Ормузский пролив после американских ударов по Ирану. Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риски для коммерческого судоходства в регионе.

Эскалация в регионе, который обеспечивает значительную долю мировой нефти, влечет за собой рост цен на нефть, что может повлиять на стоимость топлива в Украине. Однако рост цен не будет мгновенным или значительным. Детальнее о динамике украинского рынка горючего и механизмах сдерживания ценовых скачков – в материале Forbes Ukraine.