Іран завантажив морські міни на військові кораблі в Перській затоці. Про це агентству Reuters повідомили двоє американських чиновників з посиланням на дані розвідки. Це посилило побоювання Вашингтона щодо можливого мінування Ормузької протоки.

Деталі

Завантаження мін відбулося після ізраїльських ракетних ударів по території Ірану, які почалися 13 червня. Хоча ці міни не були розміщені безпосередньо в Ормузькій протоці, аналітики вважають, що підготовка могла бути ознакою серйозних намірів Тегерана.

Після ударів США по трьох іранських ядерних обʼєктах 22 червня, парламент Ірану ухвалив рекомендаційне рішення на користь блокування протоки. Водночас, остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Тегеран неодноразово погрожував закрити протоку, але ніколи цього не робив.

Невідомо, чи було завантаження мін справжньою підготовкою або демонстративним кроком, покликаним посилити тиск на США. Джерела не уточнили, чи були міни згодом розвантажені.

Контекст

Ормузька протока – ключовий маршрут для 20% світових постачань нафти та газу. Її блокування призвело б до різкого зростання енергетичних цін і нової хвилі дестабілізації на ринку.

Попри побоювання щодо зростання цін на нафту, глобальні еталонні ціни впали більш ніж на 10% після ударів США, що пояснюється, зокрема, відсутністю серйозних збоїв у постачанні.

Операція Midnight Hammer, за словами представника Білого дому, дозволила зберегти відкритим прохід через протоку та послабити позиції Ірану.