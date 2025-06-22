США завдали авіаударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – Фордо, Натанзу та Ісфахану. Про це напередодні Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social. У нічному зверненні до нації президент США оголосив про «повне знищення» ядерної інфраструктури Ірану. Це означає фактичне втягнення США у збройний конфлікт на Близькому Сході на боці Ізраїлю.
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Деталі
- Метою авіаударів було позбавити Іран можливості збагачувати уран і стримати ядерну програму, заявив Трамп. «Це був блискучий військовий успіх», – сказав він.
- Президент США попередив Тегеран, що у разі подальшої ескалації на нього чекає «ще більша трагедія».
- Удари завдали американські бомбардувальники B-2, оснащені потужними «бункерними» бомбами, які здатні вражати цілі глибоко під землею, повідомили Axios та Reuters з посиланням на свої джерела в адміністрації Трампа.
- Для удару по ядерному обʼєкту в Фордо США використали шість протибункерних бомб, повідомив кореспондент Fox News Шон Генніті. По обʼєктах в Натанзі та Ісфахані було запущено 30 ракет «Томагавк» з підводних човнів, повідомив він, посилаючись на інформацію, яку отримав нібито після телефонної розмови із Трампом.
- Під час атаки Трамп перебував у ситуаційному центрі разом із держсекретарем Марко Рубіо та головою ЦРУ Джоном Реткліфом, вони спостерігали за ударами та їхніми наслідками, розповіли NYT чиновники Білого дому.
- Іранські ЗМІ підтвердили удари по трьох об’єктах. Радник голови парламенту Ірану Мехді Мохаммаді заявив, що влада очікувала атаку на Фордо, і обʼєкт було евакуйовано завчасно.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за «історичне рішення» і назвав дії США «безпрецедентними». Водночас Ізраїль тимчасово закрив повітряний простір і активізував захист цивільної інфраструктури, що свідчить про побоювання іранської відповіді.
- Трамп сподівається, що удар по ядерних обʼєктах змусить Іран повернутися до переговорів, тому поки він не планує нових атак, повідомляє CNN, посилаючись на джерела.
- Влада Ізраїлю з 22 червня запровадила жорсткі обмеження на пересування цивільних, повідомляє NBC News. З 3:45 ранку за місцевим часом вводиться заборона на відвідування шкіл, робочих місць, за винятком життєво необхідних секторів економіки, а також заборона на масові зібрання.
Контекст
Удар США по Ірану – поворотний момент для Трампа, який будував свою передвиборчу кампанію на обіцянці не втягувати країну у «вічні війни», пише FT. Тепер же він ризикує втратити частину власного електорату – серед республіканців є як прихильники жорсткої сили, так і противники втручання у зовнішні конфлікти.
Авіаудари стали кульмінацією тижнів дипломатичного напруження. Раніше Трамп нібито пропонував Ірану двотижневе вікно для переговорів, але, за словами колишнього генерала Джозефа Вотела, ця пауза була частиною плану з дезінформації.
Удар також став наслідком давнього лобіювання з боку Ізраїлю: Нетаньягу роками закликав Вашингтон знищити іранські ядерні об’єкти.
Сенатори-республіканці вже привітали рішення Трампа. Проте частина опонентів звинувачує його у перевищенні президентських повноважень.
Ізраїль почав наносити авіаудари по ядерній інфраструктурі Ірану, військовому керівництву та іншим цілям 13 червня. 17 червня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 1100 цілям в Ірані, включаючи вісім іранських ударних вертольотів на військовій базі та 40 компонентів ракетної інфраструктури на заході країни.
Трамп 18 червня повторив свою вимогу про беззастережну капітуляцію Ірану і заявив, що «може це зробити, а може і не зробити», відповідаючи на питання про можливі удари по ядерних обʼєктах в Ірані.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму телевізійному зверненні 18 червня попередив, що воєнні дії США проти Ірану призведуть до «непоправної шкоди». Він наголосив, що Іран не здасться ні в «нав’язаній війні», ні в «нав’язаному мирі».
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