США завдали авіаударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – Фордо, Натанзу та Ісфахану. Про це напередодні Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social. У нічному зверненні до нації президент США оголосив про «повне знищення» ядерної інфраструктури Ірану. Це означає фактичне втягнення США у збройний конфлікт на Близькому Сході на боці Ізраїлю.

Деталі

Метою авіаударів було позбавити Іран можливості збагачувати уран і стримати ядерну програму, заявив Трамп. «Це був блискучий військовий успіх», – сказав він.

Президент США попередив Тегеран, що у разі подальшої ескалації на нього чекає «ще більша трагедія».

Удари завдали американські бомбардувальники B-2, оснащені потужними «бункерними» бомбами, які здатні вражати цілі глибоко під землею, повідомили Axios та Reuters з посиланням на свої джерела в адміністрації Трампа.

Для удару по ядерному обʼєкту в Фордо США використали шість протибункерних бомб, повідомив кореспондент Fox News Шон Генніті. По обʼєктах в Натанзі та Ісфахані було запущено 30 ракет «Томагавк» з підводних човнів, повідомив він, посилаючись на інформацію, яку отримав нібито після телефонної розмови із Трампом.

Під час атаки Трамп перебував у ситуаційному центрі разом із держсекретарем Марко Рубіо та головою ЦРУ Джоном Реткліфом, вони спостерігали за ударами та їхніми наслідками, розповіли NYT чиновники Білого дому.

На карті показані підтверджені місця ударів. The New York Times

Іранські ЗМІ підтвердили удари по трьох об’єктах. Радник голови парламенту Ірану Мехді Мохаммаді заявив, що влада очікувала атаку на Фордо, і обʼєкт було евакуйовано завчасно.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за «історичне рішення» і назвав дії США «безпрецедентними». Водночас Ізраїль тимчасово закрив повітряний простір і активізував захист цивільної інфраструктури, що свідчить про побоювання іранської відповіді.

Трамп сподівається, що удар по ядерних обʼєктах змусить Іран повернутися до переговорів, тому поки він не планує нових атак, повідомляє CNN, посилаючись на джерела.

Влада Ізраїлю з 22 червня запровадила жорсткі обмеження на пересування цивільних, повідомляє NBC News. З 3:45 ранку за місцевим часом вводиться заборона на відвідування шкіл, робочих місць, за винятком життєво необхідних секторів економіки, а також заборона на масові зібрання.

Контекст

Удар США по Ірану – поворотний момент для Трампа, який будував свою передвиборчу кампанію на обіцянці не втягувати країну у «вічні війни», пише FT. Тепер же він ризикує втратити частину власного електорату – серед республіканців є як прихильники жорсткої сили, так і противники втручання у зовнішні конфлікти.

Авіаудари стали кульмінацією тижнів дипломатичного напруження. Раніше Трамп нібито пропонував Ірану двотижневе вікно для переговорів, але, за словами колишнього генерала Джозефа Вотела, ця пауза була частиною плану з дезінформації.

Удар також став наслідком давнього лобіювання з боку Ізраїлю: Нетаньягу роками закликав Вашингтон знищити іранські ядерні об’єкти.

Сенатори-республіканці вже привітали рішення Трампа. Проте частина опонентів звинувачує його у перевищенні президентських повноважень.

Ізраїль почав наносити авіаудари по ядерній інфраструктурі Ірану, військовому керівництву та іншим цілям 13 червня. 17 червня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 1100 цілям в Ірані, включаючи вісім іранських ударних вертольотів на військовій базі та 40 компонентів ракетної інфраструктури на заході країни.

Трамп 18 червня повторив свою вимогу про беззастережну капітуляцію Ірану і заявив, що «може це зробити, а може і не зробити», відповідаючи на питання про можливі удари по ядерних обʼєктах в Ірані.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму телевізійному зверненні 18 червня попередив, що воєнні дії США проти Ірану призведуть до «непоправної шкоди». Він наголосив, що Іран не здасться ні в «нав’язаній війні», ні в «нав’язаному мирі».