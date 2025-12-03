Країни Європейського союзу домовилися про остаточне припинення імпорту російського газу, нафти та вугілля. Про це оголосила З грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі. Вона наголосила, що ЄС «перегортає сторінку назавжди», а нові санкційні обмеження завершать енергетичну залежність від Москви до кінця 2027 року, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Європейська Рада та Європарламент уклали попередню угоду про регулювання поступового припинення імпорту російського природного газу. Відповідну заяву з цього приводу опубліковано в ніч на середу на сайті Євроради.

«Сьогодні справді історичний день для нашого Союзу. Вчора ввечері ми досягли попередньої угоди щодо пропозиції Комісії повністю відмовитися від російського викопного палива», – наголосила голова ЄК.

ЄС вже скоротив частку російського газу в імпорті з 45% на початку повномасштабної війни до 13%, постачання вугілля – з 51% до нуля, а сирої нафти – з 26% до 2%, заявила фон дер Ляєн.

За її словами, цього результату вдалося досягти завдяки плану Repower EU, який допоміг подолати найгіршу енергетичну кризу за десятиліття, диверсифікувати постачання та пришвидшити інвестиції у відновлювані й атомні джерела енергії.

Скорочення імпорту викопного палива з Росії зменшило доходи Москви, які та використовує для війни проти України: з €12 млрд щомісяця на початку війни до €1,5 млрд на зараз, наголосила очільниця Єврокомісії.

Окремо фон дер Ляєн зазначила, що Європа продовжить допомагати Україні, зокрема ремонтом енергетичної інфраструктури, постачанням обладнання та експортом понад 2 ГВт електроенергії.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен уточнив графік повної відмови від російського газу. Нові короткострокові та довгострокові контракти будуть заборонені за шість тижнів. Існуючі контракти на ЗПГ припинять дію в квітні 2026 року (короткострокові) та з 1 січня 2027-го (довгострокові). Поставки трубопровідного газу за наявними угодами завершаться у червні 2026 року та повністю – 30 грудня 2027-го. Це означає повне припинення імпорту російського газу восени 2027 року.

Що стосується нафти, то Єврокомісія на початку наступного року представить законодавчу пропозицію про заборону всього російського імпорту. Йоргенсен наголосив, що рішення має бути ухвалене «якнайшвидше, але не пізніше кінця 2027-го». Він наголосив, ЄС обирає енергетичну безпеку, економічну стабільність та підтримку України.

Контекст

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що охоплює понад 90% довоєнних обсягів постачання, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Крім того, під санкції потрапили понад 400 танкерів, задіяних у перевезеннях сировини «тіньовим флотом» – старими, зношеними суднами, що часто працюють поза міжнародним регулюванням.

Попри це, Угорщина та Словаччина досі імпортують близько 200 000–250 000 барелів російської нафти на добу, що становить майже 3% від загального попиту ЄС. Значно більша залежність зберігається у газовому секторі: цього року російський газ забезпечує близько 13% потреб Європи, тоді як до повномасштабного вторгнення у 2022 році його частка становила приблизно 45%, за даними ЄС.

Президент США Дональд Трамп, намагаючись зупинити війну Росії проти України, закликав лідерів ЄС повністю припинити закупівлі російської нафти.