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Отчетность по НДФЛ и ЕСВ. Минфин утвердил новую форму налогового расчета для юрлиц и ФЛП

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и представления, сообщает пресс-служба ведомства 3 февраля.

Ключевые факты

  • Минфин ожидает, что введение новой формы объединенной отчетности с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю над поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.
  • Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам.
  • Новая форма отчета изменяет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений.
  1. Сведения о ЕСВ (Приложение 1).
  2. Сведения о доходах (Приложение 4ДФ).
  3. Информация о трудовых отношениях (Приложение 5).
  4. Данные о специальном стаже (Приложение 6).
  • До 10 февраля отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме.
  • В то же время отчеты за январь 2025 года представляются уже по новой форме до 20 февраля.

Контекст

Осенью 2024 приняты изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы в контексте обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения. Эти изменения, в частности, поменяли налоговый период для предоставления налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный.

С 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

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