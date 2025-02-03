Звітність із ПДФО та ЄСВ. Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку для юросіб та ФОП

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання, повідомляє пресслужба відомства 3 лютого.

Ключові факти

Мінфін очікує, що запровадження нової форми обʼєднаної звітності з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків.

Відомості про ЄСВ (Додаток 1). Відомості про доходи (Додаток 4ДФ). Інформація про трудові відносини (Додаток 5). Дані про спеціальний стаж (Додаток 6).

До 10 лютого звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

Водночас звіти за січень 2025 року подаються вже за новою формою до 20 лютого.

Контекст

Восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану. Ці зміни, зокрема, змінили податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ із квартального на місячний.

Із 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.