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Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов более чем в два раза, до 18 млрд грн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Резиденты «Дія.City» за 2024 год уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Для сравнения: по итогу 2023 года было уплачено 8,5 млрд грн.

«Дія.City» – государственный проект, создающий лучшие условия для развития украинских технологических компаний.

Ключевые факты

  • По словам Федорова, уплаченная в 2024 году сумма налогов является рекордной за три года.
  • Он напомнил, что налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановление страны.
  • К «Дія.City» уже присоединилось 1522 резидента. В «Дія.City» технологический бизнес может строить прозрачную корпоративную инфраструктуру компании, пользоваться выгодными инструментами для привлечения инвестиций, сообщил вице-премьер.

Контекст

По итогам 2023 года резиденты «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов. За первую половину 2024-го компании, являющиеся резидентами «Дія.City», уплатили 8,4 млрд грн налогов.

В 2023 году правительство расширило виды деятельности в пространстве «Дія.City», чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса могло пользоваться больше компаний, в частности defense-tech. По состоянию на 1 августа 2024-го таких компаний в налоговом режиме было более 200.

В прошлом году к налоговому режиму «Дія.City» присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

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