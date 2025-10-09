Forbes Digital підписка
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Палестинці у Хан-Юнісі, сектор Гази, святкують оголошення про припинення вогню, 9 жовтня 2025 року /Getty Images

Палестинцы в Хан-Юнисе, сектор Газа, празднуют объявление о прекращении огня, 9 октября 2025 года Фото Getty Images

Израиль и палестинская группировка ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Об этом пишет Reuters 9 октября. Это первый этап инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на прекращение войны в секторе Газа.

  • Представители обеих сторон подтвердили подписание соглашения после косвенных переговоров в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх, пишет издание. Согласно соглашению, боевые действия прекращаются, Израиль частично выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит всех заложников, захваченных во время спровоцировавшей войну атаки. Израиль же освободит сотни палестинских заключенных.
  • В Газу также разрешат въезд автоколоннам с продовольствием и медицинской помощью для поддержки гражданского населения, сотни тысяч которого находятся в палатках после того, как израильские силы разрушили их дома и целые города.
  • Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется на полное заседание после совещания узкого кабинета безопасности позже в четверг.
  • Однако список заключенных, которые должны быть освобождены, еще не окончательно согласован, пишет Reuters. ХАМАС добивается освобождения нескольких известных палестинских заключенных, а также сотен задержанных во время израильской операции. Дальнейшие шаги 20-пунктного плана Трампа, в частности, вопросы управления разрушенным сектором Газа после завершения боевых действий и будущее ХАМАСа, отвергающего требования Израиля по разоружению, еще не обсуждались.

Контекст

29 сентября президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров Трамп представил 20-пунктный план прекращения огня в секторе Газа.

Трамп также обратился к террористической организации ХАМАС с «последним предупреждением», установив четкий дедлайн для принятия его мирного плана по Газе.

В конце концов ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, а также передать тела погибших в соответствии с условиями мирного плана Трампа. Группировка также дала согласие на выполнение ряда других пунктов плана.

В ответ президент США призвал Израиль немедленно прекратить военные удары по сектору Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна начинает немедленную реализацию первого этапа плана Трампа, предусматривающего освобождение всех заложников. По данным ХАМАСа, сейчас известно о «примерно 20 живых заложниках».

